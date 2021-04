"Los sueños se cumplen": una figura de Telefe confesó lo que le costó tener trabajo

jueves, 22 de abril de 2021 21:09

El periodismo es una carrera con muchos desafíos y en el que "hacer camino al andar" requiere de constancia y vocación. Y de vez en cuando, es bueno recordar los pasos dados. Es el caso de Nico Peralta que contó que lo contactaron para compartir todo su carrera y pese a las dificultades, pudo llegar donde quería: trabajar en Telefe.

"Les voy a compartir una historia de las buenas, de las lindas. Hace unos días me llamó una estudiante de Periodismo y me hizo una entrevista para un trabajo de la facultad. Me preguntó por mi carrera en los medios, cómo llegué adonde estoy hoy, cómo es trabajar en un canal tan importante y otros temas más. Me llevó a recordar cuando estudiaba periodismo y lo difícil que era llegar a la gente de la tele sin un contacto, sin una agenda o una punta para saber por dónde arrancar. Incluso me fui más atrás, cuando vivía en Ascensión y de chico miraba los programas de @telefe sin siquiera imaginar que algún día iba a terminar trabajando en el canal", expresó con una serie de fotos de "Cortá por Lozano" y "La Peña de Morfi" y con su ídola, Cris Morena.

"Me recuerdo con cariño pasando horas frente a la tele mirando programas que amaba: Chiquititas, Verano del 98, VideoMatch, Susana Giménez, Brigada Cola, Grande Pa!, El show de Xuxa, Amigos son los amigos, La movida del Verano y tantos más. Soñaba fuerte con conocer por dentro el canal que hoy, varios años más tarde, se convirtió en mi lugar de trabajo. Agradezco la oportunidad de estar todas las tardes en @cortaxlozanofan con @verolozanovl y mis compañeros de lujo, y de haber participado en algunos otros programas del "canal de las pelotas" (que les comparto en esta galería de fotos)", detalló Nico, uno de los panelistas más queridos por su espontaneidad y por compartir la historia de su familia, sobre todo el amor a su abuela Chocha.

"A la estudiante de Periodismo le respondí que no es fácil pero tampoco imposible (y que el camino vale la pena). Si de algo estoy convencido es que LOS SUEÑOS SE CUMPLEN", sentenció. ¡Así se habla!

El verdadero Doctor Milagro

"Doctor Milagro" es el éxito de las noches de Telefe, eso es algo indiscutido. Pero que estaba inspirado en un médico argentino, ¡es toda una novedad!

Así lo afirmaron este jueves en "Cortá por Lozano" al presentar un particular video del Dr. Jorge Tartaglione encarnando a Ali, el médico que conmueve en la popular novela turca. "El éxito de las noches de Telefe tiene un inspirador, tiene un pionero, tiene un hombre con nombre y apellido. Nos trae esperanza: el Doctor Milagro; el Doctor Tartaglione. ¡El galeno que nos contiene!", dijo Vero Lozano.

[#CortaPorLozano] Llegó nuestro #DrMilagro uD83DuDC49 @JTartaglione llegó para informarnos cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico uD83DuDC47 pic.twitter.com/Di60JApHUw — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) April 22, 2021

En el video, se ve a Mauro Szeta como el doctor que guía a Ali y es quien lo protege mientras que Vero Lozano es Nazli, la doctora residente y amiga del joven talento. ¡Desopilante! "Él nos informa, nos contiene. Nos saca una sonrisa. Nos ayuda a pensar. En malos momentos... nos trae esperanza", decía la presentación.

"Qué barbaro, ¿no? Después voy a la Fundación y me dicen: ¿vos sos el Milagro?", dijo el médico que interviene con su análisis de la situación de coronavirus en el país. Rápidamente, cambió de escenario para referirse a datos pero sobre todo a tips para que cada uno pueda trabajar en aumentar su sistema inmunológico.