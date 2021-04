Con un particular video, en "Cortá por Lozano" descubrieron al "Doctor Milagro" argentino

jueves, 22 de abril de 2021 19:57

"Doctor Milagro" es el éxito de las noches de Telefe, eso es algo indiscutido. Pero que estaba inspirado en un médico argentino, ¡es toda una novedad!

Así lo afirmaron este jueves en "Cortá por Lozano" al presentar un particular video del Dr. Jorge Tartaglione encarnando a Ali, el médico que conmueve en la popular novela turca. "El éxito de las noches de Telefe tiene un inspirador, tiene un pionero, tiene un hombre con nombre y apellido. Nos trae esperanza: el Doctor Milagro; el Doctor Tartaglione. ¡El galeno que nos contiene!

En el video, se ve a Mauro Szeta como el doctor que guía a Ali y es quien lo protege mientras que Vero Lozano es Nazli, la doctora residente y amiga del joven talento. ¡Desopilante! "Él nos informa, nos contiene. Nos saca una sonrisa. Nos ayuda a pensar. En malos momentos... nos trae esperanza", decía la presentación.

[#CortaPorLozano] Llegó nuestro #DrMilagro uD83DuDC49 @JTartaglione llegó para informarnos cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico uD83DuDC47 pic.twitter.com/Di60JApHUw — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) April 22, 2021

"Qué barbaro, ¿no? Después voy a la Fundación y me dicen: ¿vos sos el Milagro?", dijo el médico que interviene con su análisis de la situación de coronavirus en el país. Rápidamente, cambió de escenario para referirse a datos pero sobre todo a tips para que cada uno pueda trabajar en aumentar su sistema inmunológico.

Sorpresivo

Santiago del Moro es el conductor del programa más visto del país y que tiene como elemento principal a la comida. "Masterchef Celebrity 2" propone desafíos culinarios a los famosos y hasta él mismo se animó a cocinar. Pero cuando las cámaras se apagan parece que la realidad es otra.

En "Cortá por Lozano", Costa, que es compañera de radio de Santiago resaltó que en relación a la comida es "mezquino". Todo surgió de la visita del embajador Marcelo Polino a la revancha del reality. Él contó que sólo tomó agua mineral e hicieron hincapié en que Polino "no come". "Eso me dijo Santiago esta mañana", resaltó la panelista.

"Y también Santiago come poquito; es más bien picoteador", señaló Vero Lozano. "No, a Santiago le gusta la comida. Santiago no te da mucho de comer cuando vas a la casa", disparó Costa ante la admiración del panel. La conductora recordó que "Analía Franchín me contó lo mismo". Costa compartió que "una vez fuimos cuatro a su casa... una docena de empanadas y sobraron dos".

¡Qué codito!