Susana Giménez, durísima: “no voy a volver en Argenzuela”

miércoles, 21 de abril de 2021 21:02

"No voy a volver en Argenzuela". Con esas palabras, Susana Giménez confirmó que por ahora su objetivo es permanecer en Uruguay, donde en los próximos días recibirá la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Además adelantó que si bien tiene un contrato televisivo, por ahora no volverá.

La diva televisiva brindó una entrevista en Radio Rivadavia, AM630. Lo hizo en el programa Pan y Circo de Jonatan Viale, a quien le envió sus condolencias por la muerte de su padre, Mauro Viale, el pasado domingo 11 de abril.

“La gente te quiere y eso es bárbaro”, agregó desde su casa de Punta del Este, donde subrayó que Mauro debe haber estado muy orgulloso de él y recordó una nota que aquel le realizó hace algunos años.

Por otro lado, la conductora se refirió al audio viral del imitador de Alberto Fernández que por error compartió y criticó. “Nunca pongo Twitter porque es muy agresivo. No es mi estilo. Estaba viendo que se suicidó el manager de El Puma, que yo lo adoraba y veo una cosa... La empecé para escucharlo y no se qué hice... ¡Se me fue! Y me llama mi hermano y me dice: ‘¿Qué pusiste?’ Le expliqué que no había hecho nada y que no sabía como hacer para borrarlo. Me dio directivas por teléfono y lo borré. Los tres puntitos, las tres rayitas”, contó entre risas acerca de sus limitaciones con la tecnología.

“No es mi estilo la agresión. Yo puedo pensar lo que quiera. Pero jamas ofendería a nadie públicamente. Era un fake news. Fue papelón”, agregó reconociendo que no pedirá perdón porque lo que hizo fue un error involuntario.

En este contexto aseguró que la angustia "mucho" lo que pasa en la Argentina: "veo noticieros. Me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina. Yo cada vez que matan aun tipo para robar el auto es como si me mataran a mi. La inseguridad es tan terrible como el virus. Hay un estado de indefensión. Que no puedan entrar el auto a la noche porque se para y entran cuatro tipos...”.

Por otro lado definió la pelea por la presencialidad escolar entre el Gobierno Nacional y la Ciudad como ilógica: “es como pelearse cuando se esta hundiendo el Titanic. Creo que las clases hay que darlas. porque nos esperan unos chicos que, pobrecitos, va a ser terrible... Dicen que los contagios en el colegio no son. Se han tomado medidas muy raras”.

Por último confesó que no le “dan ganas de volver a la Argentina". "Mi casa no tiene el aire como acá. Extraño algunas cosas y a mis amigos”, lamentó subrayando: "si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas (...) La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”.