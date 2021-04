Se terminó la paz: Mica Viciconte y Nicole Neumann, a los gritos

miércoles, 21 de abril de 2021 14:52

Nicole Neumann había firmado la paz con su ex Fabián Cubero y su novia Mica Viciconte debido a que una de las hijas de la modelo y el exfutbolista tenía que afrontar una cirugía. Pero la tranquilidad se rompió en breve.

O al menos así lo detalló Yanina Latorre en LAM y el desacuerdo se dio cuando Nicole fue hasta el barrio cerrado de la pareja a llevar a sus hijas y no sabía dónde vivían. "Ellos no se lo quieren decir porque no tienen diálogo, la hacen esperar afuera para que no entre”, dijo filosa.

"Nicole como buena madre se peleó con el de la guardia. Fue hasta adentro y cuando Mica vio que Nicole entró al country y llevó a las niñitas a la casa, le gritó y le hizo un escándalo a la guardia. ¡Cómo Nicole Neumann, que es la madre no va a poder llevar a sus hijas a la casa del padre! ¡Estamos todos locos!”, disparó.

Se esperaba que Cinthia Fernández defendiera a Mica, ya que son vecinas y amigas, pero fue sincera. "Eso viene pasando desde que se mudaron allá y viene pasando. Siempre critico cosas de Nicole y en esta la banco a ella. El responsable de todo es Fabián", dijo.

Novios compartidos

En los últimos días trascendió que las dos supermodelos argentinas, Pampita y Nicole Neumann, compartieron dos novios a lo largo de sus carreras y que eso habría sido una de las mechas que encendieron la eterna rivalidad entre ellas.

Este miércoles, la "angelita" más picante de LAM, Yanina Latorre, contó las identidades de los dos galanes que conquistaron a las modelos, uno de ellos de hace varios años atrás, y el otro, un poco más reciente.

"El primer hombre que compartieron Pampita y Nicole es Nico Palacios (...) Nico fue uno de los primeros novios famosos de Pampita pero antes de ella, fue novio de Nicole a los 18 años. Tuvieron todo un verano divino, hermoso, después de cortó, no quedó nada y tras de ese romance, fue novio mucho tiempo de Pampita. Las malas lenguas decían que ella lo usaba para escalar", lanzó Latorre.

En este caso y después de 22 años de aquel noviazgo, Ángel de Brito quiso saber quién es Nicolás Palacio. "Nico es hermanastro de Mauricio Macri, pertenece a la parte más tranquila y silenciosa, de bajo perfil, de la familia Macri (...) Las modelos todas querían salir con él, era el joven millonario Macri", agregó. "Él era un chico muy codiciado", señalaron al respecto de la figura del hombre.

Sin embargo él no fue el único sino que en el último tiempo, fue otro el hombre, del ámbito empresarial, que ambas habrían tenido la oportunidad de conocer.

"El segundo es más reciente, es más fresquito y es un "casi". Resulta que Nicole Neumann venía hablando por Instagram con un muchacho muy buen mozo, nunca llegó a verlo ni a tomar el primer cafecito, pero ella tenía ganas, le gustaba y le parecía espléndido. A los veinte días prende la tele, ve LAM y se entera que Pampita estaba de novia con Mariano Balcarce, el tipo que se la estaba levantando por Instagram", reveló Yanina.

La revelación causó sorpresa y gritos en el piso de LAM. "Fue una primicia de LAM que tuvimos una imagen y contamos una situación que todos negaban. Este asqueroso con cara de bueno, bombón divino, jugaba a dos puntas con ellas dos. Se ve que Pampita agarró viaje más rápido, fue al micro teatro y todo pasó".

Sin embargo no todo quedó ahí sino que el empresario habría intentado continuar la situación con Neumann. "Estuvieron de novios (con Pampita), Balcarce ni lerdo ni perezoso, al toque de cortar con Pampita deja pasar treinta días, retoma conversación con Nicole para pedirle de consumar lo que les había quedado pendiente. Decí que Nicole le dijo que no", finalizó.