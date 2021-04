La frustración de Guillermina Valdés por una situación con su hijo Lorenzo Tinelli

miércoles, 21 de abril de 2021 13:53

En las últimas horas, Guillermina Valdés reveló estar viviendo un incómodo y frustrante momento con su hijo Lorenzo Tinelli, el menor del clan Tinelli, ya que el niño que va a la escuela primaria, no encuentra explicación a una situación que ella tampoco sabe explicarle.

Actualmente Lolo, como le dice su familia, ya tiene 7 años y trascurre un momento diferente al de sus hermanos. Esa diferencia la reveló su madre, quien se mostró preocupada ya que hay algo que la sobrepasa.

"Mis hijos adolescentes sacan sus propias conclusiones de todo este asunto, y manifiestan sus múltiples sensaciones", indicó Valdés respecto a lo que es la suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, en este caso agregó que "con mi hijo de 7 años se me complica, ya no encuentro argumentos para explicarle lo que está sucediendo. Me siento absolutamente desorientada en el relato".

No es la primera vez que Guillermina se muestra "superada" por las medidas que el Gobierno Nacional implementa en un intento por frenar el avance del virus. Cuando se conoció la noticia de la suspensión de las clases hasta el 30 de abril, la pareja de Marcelo Tinelli posteó sin filtro: "¡¡¿¿Las clases??!!...¿¿y los chicos que no tienen conectividad??"".