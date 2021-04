¡De locos! 100 Argentinos Dicen fue tendencia en twitter y se llenó de memes

miércoles, 21 de abril de 2021 17:26

Este miércoles, el programa que conduce Darío Barassi se convirtió en tendencia en twitter a partir de sus invitados y las respuestas que daban los concursantes.

"100 Argentinos Dicen" se ubicó séptimo en el trending topic de la red social del pajarito especialmente porque dos de los invitados eran pareja y primos segundos a la vez. Esta situación desató los más desopilantes mensajes de los seguidores del programa que no tardaron en hacer memes e inundar de mensajes la red social.

Pero no fue lo único que desató la risa de los fans del programa de El Trece. Además una de las preguntas estuvo destinada a saber el valor del chorizo por unidad y la respuesta de un participante fue: "20 pesos".

Sin embargo lo que más exaltó a muchos fue que no pudieron identificar los temas de Sosa Stereo y eso generó comentarios de todo tipo. Algunos mensajes publicados fueron: "Que ridiculos que son, cómo no van a saber canciones de SodaStereo, inviten gente seria", "Me hace mierda que no puedan nombrar una sola canción de Soda", "No conocen ningún tema d soda???? Se merecen la extinción!!!!!!!"

Mirá los cientos de mensajes colgados en la red

Estoy viendo #100ArgentinosDicen y estos dos que son pareja diciendo en televisión QUE SON PRIMOS pic.twitter.com/O8ZyWhI9NY — May? -2 uD83CuDF08 (@kazxlantsov) April 21, 2021

#100ArgentinosDicen Los novios que son primos segundos...



RAROOO



si tienen hijos, ¿no es un tema por la sangre? pic.twitter.com/EjGEO5XUHv — Magma (@magmaescritos) April 21, 2021

Barassi se estan haciendo un festin de chiste con la pareja de primos. #100ArgentinosDicen pic.twitter.com/nhATgBECRg — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) April 21, 2021

Vamos los Silva! uD83DuDCAA Qué saquen a los primos pervertidos! #100ArgentinosDicen pic.twitter.com/edfu2SV8Ds — ÚnicauD83DuDC95Irrepetible (@vazquez_galatea) April 21, 2021

Dónde consigue los choripanes a $20??!!! #100argentinosdicen — uD835uDCD0uD835uDCFBuD835uDCF2uD835uDCEEuD835uDCF5 uD835uDCE2uD835uDCE2 ©??uD83CuDDE6uD83CuDDF7 ??uD83DuDD34?? (@Arijuy) April 21, 2021

Che n sé q pensar d esta pareja #100ArgentinosDicen pic.twitter.com/40uKgzOLCY — uD835uDCD0uD835uDCF0uD835uDCFEuD835uDCFCuD835uDCFDuD835uDCF2uD835uDCF7uD835uDCEA uD83DuDC95 (@agustina_060) April 21, 2021

La verdadera grieta está entre los que sabemos las canciones de Cerati y los hijos de re mil yutas.#100ArgentinosDicen — uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDC9A TATENGA uD83DuDC9CuD83CuDDF5uD83CuDDEA (@Soolbellini) April 21, 2021

Banco mil a los que no sabían más de 3 temas de Soda Stereo en el programa de Barassi, yo apenas hubiese dicho Persiana americana y dudando que fuera de ese grupo que nunca me gustó y menos que menos Cerati#100ArgentinosDicen — Pato uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 (@Sff_Atanasoff) April 21, 2021

#100argentinosdicen el 90% de los humanos tuvo un romance o arrimadita con un primo/a... la única diferencia es que estos lo oficializaron... dejen de hacerse los puritanos uD83DuDE44uD83EuDD23 — eaea pepé (@servicios1508) April 21, 2021

Como no van a conocer temas de soda es imposible #100ArgentinosDicen — Man2975 (@Man29751) April 21, 2021

Cuando Barassi se pone a cantar y bailar#100ArgentinosDicen pic.twitter.com/msaAaWSfTc — Man (@manu_kurono) April 21, 2021

Yo al ver que los participantes de hoy no conocen ninguna canción de Soda Stereo. #100ArgentinosDicen pic.twitter.com/W36MEVS6rR — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) April 21, 2021

Naaaa Cómo no van a saber canciones de #SodaStereo es parte de la cultura popular #100ArgentinosDicen pic.twitter.com/otAXLeKptP — Marianella Galvan (@Marian_Galvan) April 21, 2021

Los odio!!!!

Pongasé de pie!!!!

Soda Stereo!!!! uD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4F

Cuando pase el temblor

Persiana americana

Tratame suavemente

De música ligera

Prófugos

Zoom#100ArgentinosDicen pic.twitter.com/OE6RqUEkiY — ÚnicauD83DuDC95Irrepetible (@vazquez_galatea) April 21, 2021