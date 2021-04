Alex Caniggia durísimo con Mariano Dalla Libera: “siempre serás un fracasado”

miércoles, 21 de abril de 2021 22:08

Durísima. Así fue la respuesta que hizo Alex Caniggia a través de twitter al comentario que hizo en su contra el ex futbolista Mariano Dalla Líbera, quien fue el primer eliminado de Masterchef Celebrity 2 y esta semana volvió a competir en la "Semana de Súper Revancha".

Las palabras de Alex se dieron después de que el lunes pasado, Dalla Líbera criticara la devolución que le hacía el jurado a Caniggia que eran siempre condescendientes en desmedro de los otros participantes del certamen.

“El otro día vi que un compañero subió cuando iba a sacar unos cornalitos con un pisa papas. Y dije: ‘¿Cómo puede ser que le dan una medalla de oro?’”, recordó el ex futbolista sin nombrar a Alex pero las imágenes dejaron en claro que se refería a él.

Luego se desató la polémica y el ida y vuelta de los dichos de un lado y del otro, terminando todos levantando la voz. E incluso Donato De Santis se mostró muy ofuscado respondiendo y Santiago Del Moro cerró la discusión pidiendo al ex jugador que acepte las críticas.

En este contexto, el hermano de Charlotte Caniggia hizo su descargo de manera durísima a través de Twitter: “En MasterChef fuiste el primer eliminado... Jugando al fútbol no jugaste en ningún lado. Aprendé a mirarte vos primero, pelado, en lo que hagas siempre serás un fracasado”.

EN MASTER CHEF FUISTE EL PRIMER ELIMINADO... JUGANDO AL FUTBOL NO JUGASTE EN NINGUN LADO... APRENDÉ A MIRARTE VOS PRIMERO PELADO...EN LO QUE HAGAS SIEMPRE SERÁS UN FRACASADO!!!!!! @telefe @MasterChefAR — ? EL EMPERADOR ? (@alexcaniggia) April 20, 2021

El otro escándalo

El jueves pasado, Alex fue noticia pero no por su participación en Masterchef Celebrity sino por circular en auto fuera del horario permitido por la pandemia. El joven había salido de las grabaciones del certamen de Telefe en Martinez y fue parado en un control policial cuando iba a su casa en Hudson.

“Con mi facha no me dejan circular a las 00, volviendo de mi trabajo. Me quieren meter preso. Venía a buscarme Alejandro Cipolla”, publicó en un video de Instagram, al momento que fue demorado.

Luego contó que quedó todo aclarado: “Bueno, pana, salimos de la comisaría después de tres horas... jajaja”, le dijo Alex a un amigo que lo acompañaba y éste le aclaró: “no me da risa, veníamos de trabajar”.