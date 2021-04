Sorpresivo: acusaron a Santiago del Moro de ser "muy mezquino"

martes, 20 de abril de 2021 22:07

Santiago del Moro es el conductor del programa más visto del país y que tiene como elemento principal a la comida. "Masterchef Celebrity 2" propone desafíos culinarios a los famosos y hasta él mismo se animó a cocinar. Pero cuando las cámaras se apagan parece que la realidad es otra.

En "Cortá por Lozano", Costa, que es compañera de radio de Santiago resaltó que en relación a la comida es "mezquino". Todo surgió de la visita del embajador Marcelo Polino a la revancha del reality. Él contó que sólo tomó agua mineral e hicieron hincapié en que Polino "no come". "Eso me dijo Santiago esta mañana", resaltó la panelista.

"Y también Santiago come poquito; es más bien picoteador", señaló Vero Lozano. "No, a Santiago le gusta la comida. Santiago no te da mucho de comer cuando vas a la casa", disparó Costa ante la admiración del panel. La conductora recordó que "Analía Franchín me contó lo mismo". Costa compartió que "una vez fuimos cuatro a su casa... una docena de empanadas y sobraron dos".

¡Qué codito!

La experiencia de la cocina

Este martes, el conductor de Masterchef Celebrity Argentina se animó a someterse a las pruebas del jurado y cocinó junto a los participantes famosos de la competencia. La sorpresa se la llevaron todos en el piso cuando Santiago entró desde el mercado, vestido con su delantal y dispuesto a "darlo todo".

Su propuesta de plato se le sumó a Candela Vetrano, que tenía la medalla d plata y que tuvo la beneficio de que el conductor le cocinara una de sus guarniciones. La presentación de Del Moro cautivó no sólo desde lo visual sino desde el sabor y llevó a Cande a subir al balcón junto a "La Gunda" y "El Loco" Montenegro.

En el back, Fede Bal busó su camara y salió a cazar la palabra del conductor, que se mostró emocionado con la posibilidad de cocinar en "las cocinas más famosas del mundo". En el video hizo confesiones de su vida personal y qué fue eso que lo llevó a aprender a cocinar.

"¿Cuál fue el plato que te marcó en tu vida?". le preguntó Fede, a lo que Del Moro tuvo que recurrir a la memoria para responder. "Yo conozco a muchos pibes que se vienen a estudiar desde el interior. Pasamos una semana comiendo pizzas o empanadas y después, al mes, decía 'tengo que empezar a cocinar'".

"Empezaste a meter mano", agregó Fede. "Sí, empecé a cocinar ahí y es prueba y error, me parece que la cocina es animarse". Sobre el plato que presentó, dijo que incorporó una vinagreta de chocolate negro y Fede preguntó sorprendido. "Pará, pará, te preparaste para este día". "No, hay cosas que sé", cerro sobre el tema, Santiago.