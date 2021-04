Acusaron a la China Suárez de plagio con su ropa deportiva

martes, 20 de abril de 2021 00:00

Un verdadero escándalo envuelve por estas horas a Eugenia "la China" Suárez. La actriz fue denunciada de plagiar con su última cápsula deportiva que se tiene puntos muy particulares y atractivos pero que no son originales.

La denuncia llegó a través de las redes sociales y con ésta la comparación del último diseño de Suárez comparado con el que habría salido tiempo antes y que pertenece a la marca latinoamericana Portdebras, de la diseñadora venezolana Clarissa Egana.

Quien sacó a la luz esta similitud entre ambos conjuntos de ropa deportiva es la influencer Andy Faerman quien vio el posteo en el Instagram Sangre Japonesa de la actriz y lo replicó con la fuerte crítica. El mensaje de la China decía: “un adelanto de mi nueva colección” e iba acompañado de una foto en la que lucía unas calzas de tiro alto negras con unas bandas rojas que cruzaban en línea diagonal la parte inferior, un top rojo por arriba del ombligo y unas mangas largas que se añaden a la parte superior, con hombreras extra grandes y cuello cerrado tipo media polera, en negro.

Al ver este diseño, la influencer escribió: "Esto es una vergüenza, esta colección es una copia literal de la marca latinoamericana Portdebras. Portdebras es una diseñadora talentosa venezolana que se viene rompiendo trabajando para estar donde está hoy. Un papelón la copia, literal”.

Con esto compartió la foto en la que se puede ver el notable parecido entre uno y otro diseño. Luego agregó: “No voy a ser la policía de la copia, yo sé que hasta Zara copia. Y que todo se parece con todo. Pero cuando veo estas cosas, cuando agarran una marca con un ADN, un producto tan único, y lo plagian, me parece patético. ¿Te gusta el talento de otros? Contratalo, pagale. A mí no me importa quién está plagiando, sea famoso o no. No es personal, no me interesa la vida de nadie de la farándula. Solo que me calenté. Están tan desprotegidas las marcas ante estas cosas que solo tenemos estos espacios en las redes sociales para darles nuestro apoyo”.

Ante esta crítica, la China borró el posteo que desató la polémica.

Por su parte, la diseñadora Clarissa Egana lamentó lo ocurrido y compartió su descargo en las redes sociales: “No solo ella. También Devon Windsor (actriz estadounidense) y muchas de estas influencers con millones de followers que creen que el trabajo que hacen las marcas independientes no tiene valor y lo toman como si nada para hacerse llamar diseñadoras. Es una lástima y hacemos lo que podemos para evitarlo, pero (estamos) enfocados en seguir adelante y diseñando algo nuevo que sin dudas será copiado una y otra vez. Argentina ha sido el país más increíble en denunciar este plagio. Ni en Venezuela hemos tenido tanto apoyo cuando nos copian en nuestro propio país”.