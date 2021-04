Una panelista de LAM busca novio en una reconocida App de Citas

viernes, 2 de abril de 2021 16:14

Una reconocida periodista y panelista confesó que está en la búsqueda de pareja y que si bien ya tuvo varias propuestas interesantes. Se trata de Nancy Dure, panelista de Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece).

La periodista confesó en el programa que se bajó "una aplicación por recomendación de una amiga" y que al principio ingresó para chusmear quiénes estaban. La app en cuestión es de citas y hasta el momento no dio el paso de "inspeccionar" en la opción de sexo.

"Yo no uso filtro ni photoshop", adelantó la morocha en el programa mientras Ángel de Brito fue leyendo el perfil que ella había puesto en la aplicación.

"Amante de la vida sana, vegana", leyó Dde Brito a lo que ella explicó que es "vegetariana de toda la vida tipo Nacha". Luego recordó que su mamá la "obligaba a comer carne" y pudo hacer el rechazo definitivo cuando tenía 18 años de edad. "Hace un año y medio mi hijo se hizo vegano activista", aclaró destacando que desde ese momento ella siguió sus pasos también.

Por otro lado, confesó que ya tuvo una interesante propuesta por esa app y que cuando tuvo el encuentro con él rápidamente decidió descartarlo. "Un señor que me contactó por aplicación, me invitó a tomar un café y me dijo que se dedicaba a comercio exterior", relató señalando que pensó que se dedicaba al comercio de perfumes o indumentaria pero cuando le preguntó, llegó la desilusión: "cuando me encontré con él me dijo que se encargaba al ganado".

Nancy contó que mide 1.59 metros de altura y que sus ciudades favoritas son Miami, Praga y La Habana, donde una vez la confundieron como cubana por el acento que había adquirido y la quisieron "echar" de una playa pero finalmente demostró que era argentina y la dejaron.

En Los Ángeles de la Mañana contaron que más de un famoso busca pareja en dichas app. Entre ellos quienes contaron que tuvieron esta aplicación están Pepe Cibrián, Jimena Barón, Anamá Ferreira, Aníbal Pachano, Juana Repetto.