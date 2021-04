"Me sigue curando": Sebastián Estevanez presentó a un hacedor de su milagro

viernes, 2 de abril de 2021 00:03

Sebastián Estevanez sigue avanzando en su recuperación de severas quemaduras en su rostro, cuello y mano tras explotar un bidón de alcohol cuando intentaba prender fuego. Visiblemente recuperado, mostró en Historias de Instagram a quien lo cura "de alma y corazón".

"Felices Pascuas! Mi amigo me sigue curando con besos" dijo el actor al mostrar a un amigo especial. Un lorito que le recorre la cara con dulces mimos y él, se deja regalonear. Su pequeño cómplice le ayudó a quitar restos de piel muy delicadamente en su larga etapa de recuperación. realmente un aliado de oro, con la sabiduría de la naturaleza.

El actor estuvo recientemente en el programa "Intrusos" y mostró por primera vez las fotos de cómo quedó tras la explosión: las quemaduras dañaron las capas de piel de su cara, cuello y manos y lo dejaron, en partes, "en carne viva". Con preocupación pero seguro de querer compartirlas en televisión, dio un mensaje.

"Muy impresionante", acotó Adrián Pallares. "Yo les mostraba las fotos a todos porque quería que no le pase a nadie más. Me decía: "no muestres las fotos porque se van a viralizar". Y que se viralicen si yo no quiero que le pase a nadie. Si vos me ves a mí así ahora decís: "es una boludez lo que le pasó". Pero no, no es una boludez".

Estevanez dijo que todo el proceso de recuperación lo hizo en su casa, por decisión propia. "Gustavo (su médico) me dijo: "te tengo que sacar toda la piel y la tengo que cortar con una tijera. Tenés que venir al consultorio y te tengo que dormir". Le contesté que no; que prefería gritar, llorar en casa. Traté de quedarme en casa porque tenía miedo por el coronavirus".

En redes sociales criticaron a una de las panelistas del programa de América que se reía mientras el actor mostraba las crudas imágenes: "Me encanta la cara de él mirando sus fotos. Estaba hecho mier...", expresó.