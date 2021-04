Marcelo Tinelli se comió una foto familiar: "esto es una señal"

viernes, 2 de abril de 2021 16:48

Este jueves, Marcelo Tinelli cumplió 61 años de edad y lo celebró con una cena en familia y con los afectos más cercanos. Sin embargo todo el día fue de "mimos" por parte de sus hijas y mujer quienes le enviaron mensajes cariñosos por las redes sociales que él mismo se dedicó a responder.

El conductor de ShowMatch recibió buenos deseos por Twitter e Instagram, donde tiene millones de seguidores. “Recibiendo mi cumpleaños. Gracias por todos los saludos tan hermosos, y por tanto afecto. Los quiero mucho y pronto nos vemos en la tele”, escribió el conductor junto a una foto con la torta de cumpleaños.

“Feliz cumple, ariano. Te amo”, escribió Guillermina Valdés; “Hoy es el cumpleaños de la persona más especial de mi vida”, agregó Cande Tinelli con una divertida selfie hecha con filtros y agregó: “Siempre positivo, con su humor que lo caracteriza, empujándonos para adelante. Para que hagamos, nos arriesguemos y podamos cumplir nuestros sueños”.

En la noche, Tinelli celebró el cierre de su día con una torta que tenía una forma en particular: simulaba ser un maletín con una lapicera y una taza de café, todo comestible. Sobre éste había otro objeto también muy llamativo: una foto familiar en la que salía él con su mujer e hijos.

En el video que compartió en la historia de Instagram, se ve que sobre las imágenes se ve un pisado que dice junto a emoticones de risas: "se lastró la foto familiar". Luego se lo escucha a Marcelo, en tono de broma, preguntando qué debía hacer.

"¿No da para comerse la familia? no se si está bueno... ¿se come?", preguntó mientras pegó un bocado a la foto. En ese momento se escucha a una de sus hijas que dice: "¡ay que feo! me comió la gamba, no quedó nadie. ¡Ay pá basta!".

"Esto es una señal para mi", agregó él mostrando la foto casi comida por completo.

En la serie de videos que compartieron en Instagram, también se lo ve soplando la velita e incluso el chef descorchando el champagne con una espada con el que luego brindarían.