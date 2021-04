Le declararon la guerra a Germán Martitegui en "Masterchef Celebrity 2"

viernes, 2 de abril de 2021 00:00

No hay tregua. Por más que alguna parte lo intente, no hay mediación. Germán Martitegui tiene una enemiga feroz en "Masterchef Celebrity 2" y es... Andrea Rincón, por supuesto. Este jueves, tuvieron un nuevo round y la relación se deteriora cada vez más.

En la visita que Germán hizo a la mesada de Andrea, el aire "se cortaba con cuchillo". "¿Qué es todo esto?", señaló el chef en referencia a un rallador y un desorden en el lugar de trabajo. "Perdón", dijo Andrea mientras ponía todo en su lugar. Al contarle que iba a preparar agnolottis rellenos para una vianda (el desafío del día), Martitegui se desfiguró.

"¿Para un recipiente hermético?¿Y cuál es la historia detrás?", preguntó el chef. "Tengo una amiga que tiene COVID y le tengo que llevar rápido algo para que...". Y él interrumpió: "y te pusiste a amasar". "Me puse a amasar para una amiga con mucho amor. ¿Vos no lo harías por un amigo? Por lo visto, no", señaló ella, mirándolo a los ojos.

El duelo @germantegui vs @andrearincontop sigue su curso uD83DuDE02 El jurado ya recorrió las estaciones y ahora pone en común sus sensaciones uD83EuDD14 Mirá #MasterchefArgentina en https://t.co/g1U8b7C8PL y Mi TelefeuD83DuDCBBuD83DuDCF2 pic.twitter.com/p3YEDxK8pv — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) April 2, 2021

"No, si le tengo que llevar algo rápido; me pongo a hacer algo rápido", disparó él. "Espectaculares, Andrea", le exigió. "Dalo por hecho", aseguró ella al defender que llevaría las pastas y la salsa en el mismo recipiente. "No le convence nada de lo que hago", aseguró.

En la devolución, Martitegui marcó que "están bien hechos y vale la técnica, aunque los sabores están intensos y algo pasó con la salsa: algo malo". Ella, estoica, banco la devolución. En el veredicto final, le tocó delantal negro. ¿Cómo seguirá la pelea?

Antes que con él...

El miércoles de beneficios en Masterchef Celebrity llevó a los participantes a vivir una prueba extrema: cuatro minutos en un mercado totalmente a oscuras. En este sentido, varios sufrieron el desafío, principalmente Cande Vetrano quien lloró antes de entrar debido a su miedo a la oscuridad.

Más allá de la prueba, su plato fue uno de los mejores y la actriz se consagró con la medalla plateada junto a Georgina Barbarossa, quien se llevó "la dorada". Tomándose de esta prueba, el conductor del host digital, Fede Bal, salió con su cámara y le preguntó a varios participantes y a Damián Betular, qué situaciones les da más miedo. La respuesta del pastelero fue contundente e involucró a Germán Martitegui.

"Te voy a dar dos opciones, ¿a qué le tenes más miedo? A o B", comenzó explicándole Bal a Daniel Aráoz. La primera pregunta se refería a tener cinco hijos y criarlos "como Wanda Nara", o ser el asistente de cocina de Martitegui un día que está de muy mal humor.

Las mismas opciones fueron para Betular, quien no dudó en dar su respuesta. "Miedo a ser asistente de cocina de Germán. Prefiero criar diez pibes antes que eso", respondió el pastelero, causando la risa de Fede.

Aráoz y Vetrano dieron la misma respuesta, siendo Gastón Dalmau el que se animó a elegir la aparentemente más terrorífica opción antes de criar hijos.