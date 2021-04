El golpe de sinceridad de Darío Barassi: "¿por qué juego a ser alguien que no soy?"

viernes, 2 de abril de 2021 18:10

Después de saber convertirse en uno de los conductores más queridos de Argentina, el sanjuanino Darío Barassi causa sensación en redes sociales, en medio de canjes, videos humorísticos y también mostrando la intimidad de su día a día con su familia. En este escenario, este viernes compartió lo que le pasó cuando comenzó el día y reflexionó sobre su accionar.

Hace unos días, Barassi pasó por el programa de Juana Viale y como ya es costumbre, habló de su "San Juan querido" y reveló detalles de lo que fue el último terremoto, momento en el que cautivó la atención en la mesa. De la misma forma, con su manera de hablar y expresarse, esta vez sorprendió con su declaración, no sólo por como lo dijo sino por su contenido.

"¿Por qué juego a ser alguien que no soy? Yo soy para estar ahora ya preparando un asado... tampoco no sé prender el fuego. Bueno, para hacer una picada, pero no, me voy a jugar al tenis. Tengo un sueño....", lamentó el conductor, en medio de la cancha.

Posteriormente al video que subió a sus historias de Instagram, después se dio el gusto y mostró la picada que comió, en medio de un momento de relax.