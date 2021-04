Cinthia Fernández y el peor momento con Defederico: "pensé que me moría"

viernes, 2 de abril de 2021 15:18

En la localidad de Arica, Chile, Cinthia Fernández vivió el peor infierno junto a Matía Defederico. Según relató la panelista en Los Ángeles de la Mañana, LAM (El Trece), todo se dio un día a la madurgada cuando él volvió de una salida y ella lo esperaba en la casa.

"Estuve pocos meses en Chile, 3. Una noche que él volvió a las 8 de la mañana, mis hijas dormían en otra habitación y yo estaba allí con una niñera. Él llegó al as 8 de la mañana totalmente borracho, en estado que acostumbraba a verlo, le pregunté dónde estuvo que es normal para una persona que vive en familia. Como todas las noches, uno espera tener a su pareja al lado", comenzó relatando Fernández en LAM.

En ese momento, el jugador de fútbol le habría dijo que no la "joda" pero ella insistió. En ese momento "él se tiró a la cama" y Cinthia aprovechó para agarrarle el teléfono "para saber donde estuvo" y corrió al baño.

"Él empezó a las patadas en el baño y logró entrar. Me sacó el teléfono de la mano y lo estalló contra el piso. Me preguntó 'esto querías ver' (...) Me agarró del cuello y me subió contra la pared. Lo único que pensé es que ojalá Olga entrara a la habitación. En un momento real pensé que me moría porque no podía respirar", relató Fernández en un relato que fue muy crudo.

Luego resaltó que después de que a ella le empezó a faltar el oxígeno, él la soltó y cayó de rodillas al piso. "Me estaba levantando y me pone la rodilla en la espalda. Queda mi cara en el piso y me dice ahí tenes 'hija de puta'", agregó.

La panelista contó que cuando pudo salir de la habitación, él la empujó contra la cama y el dedo del pie se le enganchó en el acolchado y se le dobló con violencia, lo que le generó un gran dolor. Horas más tarde, cuando él ya se había dormido, tuvo que ir al hospital para hacerse atender.

"Fui a las 4 de la mañana al hospital, no podía pisar por el dolor", explicó y destacó que antes de salir le hizo un pedido a la niñera: "le pedí por favor que tomara un cuchillo y que se encerrara en la pieza con las nenas. Le pedí que trabara la puerta por si él se despertaba y no me veía".

En el hospital se hizo una placa y si bien intentó después adelantar el viaje de regreso a la Argentina, ya sin él, no pudo hacerlo porque el paquete había sido contratado con la agencia por el club deportivo al que pertenecía Defederico.