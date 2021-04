¿No cocina? Charlotte Caniggia deschavó a su hermano, Alex

lunes, 19 de abril de 2021 19:05

Sin dudas, los 2 son personajes muy queridos entre los televidentes y han sabido marcar con su estilo en cada reality que les toca pasar. Los hermanos Caniggia, Charlotte y Alex, competirán este año en la franja horaria y cada uno en un canal de los líderes del rating actual.

Alex seguirá mostrando sus habilidades en la cocina con Masterchef Celebrity 2 por Telefe mientras que Charlotte lo hará con ShowMatch la Academia por El Trece. Antes de que se inicie la competencia, la joven ya hizo declaraciones para "entrar en calor".

La morocha "deschavó" a su hermano y confesó en Hay Que Ver (El Nueve) que fuera del programa él no cocina fuera del programa: "No, no. Él pide delivery. Él solo cocina en Masterchef, igual él vive en su casa y yo en la mía. Pero pedimos delivery. Él vive lejos. Cocina muchos horas en el programa, está cansado, todo el tiempo cocinando".

Además señaló que tanto a ella como a su hermano les gusta mucho sushi, pizza y milanesas.

Por otro lado se refirió a la adrenalina que le provoca su nueva participación en el programa de Marcelo Tinelli. "Estoy contenta, tengo un poco de verguenza. Acrobacia no se nada, no canto bien, vengo a ser simpática, dar show", expresó.

Con respecto al cambio de la forma de eliminación, donde ya no será más responsabilidad del público sino directamente del jurado, indicó: "es el nuevo formato del programa y hay que respetarlo. Esta bueno que cambien pero también que vote la gente".

Finalmente subrayó que ella va a divertirse: "si me echan, ya está, vengo a hacer lo que puedo. Trato de ser yo".