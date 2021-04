Jonatan reveló el último mensaje de texto de Mauro Viale antes de morir: "¡es un grande!"

lunes, 19 de abril de 2021 21:05

Jonatan Viale volvió a trabajar a LaNación+ a una semana de la sorpresiva muerte de su papá, Mauro Viale, y dirigió palabras muy emotivas al momento de recordarlo. Al momento del Pase con Eduardo Feinmann, relató cómo fueron las últimas 48 horas del periodista, antes de el triste final. En esta ocasión confesó que ese domingo en la siesta, un rato antes del desenlace, le envió un mensaje por whatsapp.

Jony contó que el malestar de su papá comenzó mucho antes de recibir la vacuna, sólo que no lo habían advertido bien. Pero el click fue el viernes en la noche.

"Estaba haciendo yo el Pase con Pablo Rossi, me llega un mensaje de Alexis, mi cuñado, y ya eran como 200 mensajes que había recibido. Me avisa Rafa, nuestro productor, que mire el celular", comenzó recordando.

Ahí vio un mensaje que decía que Mauro tenía 39 grados y que habían llamado a la ambulancia pero que él "echó a las enfermeras, los sacó cagando". Luego agregó: "fui el sábado en la mañana, estaba saturando muy bajo, 89 o 90. Le digo o te internas o no ves más a tus nietos. Era una amenaza para que lo haga. Mi hermana lloraba. No había manera que entendiera. Pusimos en altavoz a la jefa de la clínica Los Arcos que le dijo que si no se internaba no le llegaba oxígeno al cerebro e iba a tener un paro".

Jonatan confesó que "esta porquería te afecta cognitivamente" y su padre "estaba muy cansado". "Creo que lo venía arrastrando. Es una creencia, no fue la vacuna. Alexis, mi cuñado me dijo que lo veía cansado desde el miércoles y el viernes hizo el programa y se agarraba de las paredes. Yo no lo vía pero si lo hubiera visto lo agarraba de los pelos y lo llevaba", lamentó.

"El sábado le dijimos o te internas o no ves más a tus nietos. Ahí hizo un click, se levantó de la cama, se subió a la silla de ruedas pero no era mi papá. Mi papá es gigante. Mi papá es gigante en todo sentido, físicamente.., perdón que hable en presente pero estamos haciendo el duelo", expresó consternado.

En el último tramo de sus horas, Mauro fue visto "muy débil" y también dejaba al descubierto que "tenía mucho miedo". "Logramos meterlo en la ambulancia. Distancia, barbijo y entró a terapia. Fue la última vez que lo ví, en la ambulancia", recordó.

Mientras su papá estuvo internado, el periodista le llevó un regalo que compró con su hijito para que Mauro siguiera conectado con el exterior y cargándose de buena onda. En ese contexto, en la siesta del domingo recibió un mensaje de él desde la habitación de la clínica donde permanecía internado, tras empezar a saturar bien y salir de Terapia Intensiva.

"La última vez que nos mandamos mensajes fue a las 17 horas el domingo y me puso 'es difícil pa'. Eso fue lo último. Me decía pa' o Jonito. Después me llamaron de la clínica y me dijeron lo que estaba pasando. Estaba saturando bien y tuvo una muerte súbita. Fue de la nada", lamentó.

Jonatan agradeció a su mujer, Mica porque fue ella quien lo "sostuvo" y lo "sigue sosteniendo".

Finalmente recalcó que Mauro "nació para hacer esto, periodismo y disfrutaba la cámara". "Él se fue y dijo 'nos vemos el domingo'... tenía 2 pasiones, la familia lejos, arriba de todo... y el trabajo, sabiendo que es muy importante pero en algún momento tenes que cortar y estar con la familia y amigos. Agradezco a mis amigos porque sin ellos me caía", cerró.