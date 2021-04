El Polaco, contundente: "con Barby nos separamos para siempre"

lunes, 19 de abril de 2021 17:00

A días que empiece ShowMatch La Academia, un escándalo se desató en una de las parejas. Se trata de El Polaco y Barby Silenzi quienes atraviesan un nueve quiebre en la relación. El cantante confesó que la pareja no da para más y aseguró que se pelearon "para siempre".

"Así es el amor, la vida", comenzó expresando en Hay que Ver (El Nueve) donde además subrayó sin dejar grises: "nos separamos para siempre".

Notoriamente ofuscado, sin dar mucha entrada y salida de las cosas, destacó "yo no estoy enojado" y a manera de broma dijo que ambos iban a bailar en ShowMatch pero "por zoom, todo es por zoom".

"Hablando en serio. Es el gran amor de mi vida, la voy a amar para toda la vida pero cuando el amor se termina se termina... Intenté ser feliz", subrayó pidiendo: "respétenme por favor, es mi familia".

En este contexto, en HQV explicaron que la pelea de hoy se habría dado porque él la dejó plantada, se fue a hacer las fotos para el programa y no la quiso llevar, dejándola maquillada y lista en su casa.

Por su parte, ella brindó una declaración por whatsapp en el programa donde confesó que están separados "pero íbamos a bailar igual".

"A él no le gusta contar nada, yo traté de cuidarlo pero él contó, parece que le gusta este quilombo", dijo irónica Barby subrayando: "me dejó plantada, maquillada y vestida para la foto".

"Estoy lista para ir a hacer las fotos y me dejó plantada... Me dijo si querés bailar, yo bailo", finalizó ella dejando en claro que las cosas no están bien entre ambos.