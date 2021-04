Carolina "Pampita" Ardohain cumplió 6 meses de embarazo y recibió un mimo hermoso

lunes, 19 de abril de 2021 15:25

Carolina "Pampita" Ardohain ingresó a los 6 meses de gestación y está radiante. La modelo y conductora de "Pampita Online" disfrutó el fin de semana en familia y fue su esposo Roberto García Moritán quien confirmó de cuánto está.

Es que ella ha manifestado públicamente que no lleva muy bien la cuenta de las semanas, sino que se guía por la fecha probable de parto que le dio su médico. El empresario la filmó con un enterito negro en el que resalta su pancita y ella, lo abraza amorosamente.

Mientras que, más tarde, se divirtieron con Beltrán, uno de los hijos de Pampita. Con el clásico juego de parecidos con famosos, quería que le tocara el nombre de su mamá. "Tenés que poner cara de Pampita", le sugirió Roberto.

""No puedo, vos sos muy linda", dijo el chico, derritiendo de amor a su mamá. "Tenés que sonreír", le explica ella pero él se atajó: "pero me falta un diente". Finalmente a Beltrán le salió Mirtha Legrand, despertando las risas de la pareja.

Pampita vs. Rial

A simple vista Pampita parece ser una mujer dulce y dócil, pero cuando tiene oportunidad no pierde el tiempo y saca las garras para defender aquello en lo que cree, y sobre todo a su familia.

Hace algunos días la modelo, temiendo una nueva ola de restricciones, adelantó el babyshower de su hija y realizó el evento para 40 personas. Esto le valió la crítica de desconocidos y famosos, pero ella no se quedó callada.

Ante esto, Carolina contestó desafiante. "Las críticas me parecen sin sentido. En ese momento se podía hacer un baby shower, ya lo expliqué 80 veces, estábamos habilitados y con las normas que un salón de eventos requería. La verdad es que toda esa malicia me resbala, no me va a llegar, menos en este estado de embarazo hermoso que tengo. Nadie de los que asistió salió contagiado", aseguró en "Hay que ver".

Por otra parte, se metió en la polémica de la suspensión de la presencialidad de las clases por 15 días. "Creo que no todos los chicos del país tienen un dispositivo electrónico o Internet, y hay casos donde son muchos hermanos y los padres no se pueden ir a trabajar porque no tienen con quién dejarlos. No es tan simple la escolaridad por Zoom y no es la realidad que viven la mitad de los niños en la Argentina".

Finalmente, se refirió a las personas que se dedican a cuestionarla. "Y estoy segura que toda esa gente que sale atacarme, no tiene ni idea de lo que pasa acá, en las afueras, en la villa de al lado. Hablan por hablar", sentenció.