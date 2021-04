¡A todo trapo!: así fue el babyshower de Belén Francese

lunes, 19 de abril de 2021 00:00

Belén Francese, recién casada con el empresario mendocino Fabián Lencinas, está esperando a su primer bebé. La actriz confirmó que se trata de un varón y ya está de siete meses.

Este fin de semana celebró su babyshower en un bar ubicado en la terraza de la Galería Güemes, en la Ciudad de Buenos Aires. Para la ocasión, lució un vestido satinado de hombros descubiertos que se llevó los aplausos de sus seguidores.

"Mi babyshower soñado. Te estamos esperando mi bebito", publicó en su Instagram la artista junto con una galería de imágenes del evento. Mirá las fotos que compartió con sus seguidores:

Miedo al parto

A comienzos de abril Belén Francese estuvo invitada a Podemos Hablar el programa éxito de Telefe. A la vedette le tocó enfrentarse a las preguntas de María Julia Oliván quien le consultó sobre cuáles son sus expectativas ante el nacimiento de su primer hijo. "Tengo miedo al parto. Me bloquea un poco esa parte, pero creo que va a ser el momento más feliz de mi vida. Imagino que lo primero que voy a hacer es ponérmelo en mi pecho y decirle que lo amo y que lo esperé toda la vida".

Por otra parte, la periodista también le preguntó si alguna vez había sufrido acoso y Belén desempolvó un recuerdo doloroso. "Me acosaron en el ámbito laboral y me terminé llendo de un trabajo cuando tenía mucha necesidad económica. Te ponían en un lugar espantoso, porque era alguien poderoso, era un productor teatral que después salió expuesto. Te empezás a cuestionar cosas que nada que ver. Estuve hablando con colegas que vivieron situaciones parecidas que lo contaron y otras que no. Por suerte esto es algo que está evolucionando", sentenció Francese.