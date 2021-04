Marcelo Tinelli apoyó a Lizardo Ponce: "hago una denuncia pública ante De Brito y Fernández"

sábado, 17 de abril de 2021 09:33

Marcelo Tinelli está a sólo días de arrancar el ciclo 2021 de la mano de La Academia, y en lo que es la antesala a la gran propuesta de música y canto, el conductor no deja de compartir con sus seguidores, todos los adelantos y preparativos.

En este marco, Tinelli dejó ver el aprecio y la buena onda que existe Con Lizardo Ponce, con quien, en tono irónico, bromeó en medio de un video que el joven realizaba. Lizardo contaba en sus instagram stories que muy pronto hará un video en vivo desde LaFlia, cuando Marcelo apareció por detrás y lo sorprendió.

"Perdón, quiero salud y lo quiero decir así, el número uno, el más groso de los cantantes. El Cantando, yo no entiendo cómo no lo vio ganador, me parece una locura, y hago una denuncia pública ante Ángel de Brito y Laurita Fernández. No pueden no darle el título a este señor", remarcó Tinelli, ante la risa desmedida de Lizardo.

"El que mejor cantó", agregó, frase a la que rápidamente respondió Ponce, sumida en una carcajada. "Ya basta", sentenció.

¡Bomba! un cantante de alcance internacional se suma a ShowMatch La Academia

Comenzó la cuenta regresiva para el regreso a la pantalla de El Trece de Marcelo Tinelli y a medida que pasan los días se van sumando novedades de lo que será el certamen que conjugará música, baile y actuación, entre otras disciplinas.

ShowMatch La Academia estaría comenzando el 26 de abril o 2 de mayo y pondrá a escena de destacadas figuras. Así lo confirmó este lunes, Marcelo Tinelli en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece) donde adelantó que ya confirmó su desembarco en el reality una figura de renombre internacional y que es muy querido.

Entre las figuras que ya están confirmados figuran Karina "la Princesita", Viviana Saccone, Cachete Sierra, Ángela Leiva, Florencia Vigna, Julieta Nair Calvo, Ulises Bueno, Débora Plager, Rocio Marengo, Luciana Salazar, el Polaco, Lizardo Ponce y Barby Franco, entre otros.

"Además se incorpora Cucho (Gustavo Daniel Parisi) de los Auténticos Decadentes. Está con un montón de ideas y estoy contento que pueda participar de la Academia", adelantó Tinelli después de que Ángel de Britos había instalado el enigmático lanzando pistas de quién era.

“Es un músico que amo mucho, compartí el comienzo de Ritmo de la noche y Videomatch. Él está enloquecido por bailar”, agregó Marcelo.