Rocío Pardo, sorprendida por algo que descubrió de Ulises Bueno

viernes, 16 de abril de 2021 11:46

Muy enamorados, como dos tortolitos. Así se mostró Ulises Bueno y su novia Rocío Pardo en una entrevista que brindaron este viernes en la mañana en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece). La pareja se prepara para debutar en ShowMatch La Academia y en este contexto hablaron de sus expectativas con el certamen, cómo se llevan ambos y qué opina Betty Olave.

Entre risas, Rocío se refirió a la forma de bailar del cantante y aseguró que se dio algo que no esperaba. "A mi me sorprendió que podía bailar así. Tiene algo del basquet urbano", contó sobre la forma que tiene de moverse y desatando la risa de las "angelitas" del programa.

Luego contaron que ya fueron "a conocer a los cubos", que será uno de los primeros desafíos del certamen, pero que no ensayaron aún. Sobre esto Ulises aseguró que está expectante como con todos los ritmos y que se va a preparar para dar lo mejor pero si tiene que quedar eliminado lo aceptará.

Sobre el jurado señaló: "hay que cuestionar el baile y si tengo que volver a mi casa, vuelvo (...) me imagino que el jurado va a cuestionar el baile, no creo que sean todas pálidas".

Por otro lado, ella confesó que hay un tatuaje que comparten en una parte escondida en el cuerpo. "Es una flecha con un corazoncito. La idea es sumar corazoncitos con los hijos", reconoció ante el cantante que al escucharla la abrazó fuerte y le dio un beso en la frente mientras ella deslizaba su sonrisa.

En este contexto, confesaron que están pensando en tener hijos y que serán bienvenidos, aunque no por ahora. De igual manera se mostraron contentos por la convivencia pero reconocieron que ninguno de los dos sabe cocinar.

"Tendremos que recibir ayuda (...) los dos somos un desastre (...) a mi me gusta cocinar un poco pero", señaló entre risas él aceptando que hoy lo único que tienen en la heladera es una picada.

Por otra parte, Rocío contó que no era muy fanática de Ulises Bueno: "los conocía y de hecho hace unos días empecé a cantar un tema y él me dijo 'ese tema es mio'".

Finalmente se refirieron a Betty Olave y destacaron que no estará acompañándolos físicamente en el certamen de Marcelo Tinelli por el contexto de coronavirus que se vive. "No creo que esté mi vieja porque hay que cuidarla por la pandemia. Ella está contenta sobre todo por cómo me ve, me ve fresco. Está muy contenta".

En este contexto, destacó que su mamá está también muy feliz de la relación que tiene con Rocío y la joven también expresó que es una suegra muy buena. "Era el mayor desafío de la familia, conocer a la Betty. Fue en su cumpleaños, estaba toda la familia, y se dio con mucho amor", recordó la joven a la vez que era mirada con mucho amor por el cantante.