"Por qué me habla así": el descargo de Sofía Pachano por los agresivos mensajes que recibe

miércoles, 14 de abril de 2021 00:00

Sofía Pachano está feliz con su forma de ser, con su cuerpo y sus decisiones. Pero no es indiferente a los comentarios y mensajes agresivos que le envían en redes sociales. A algunos de ellos decide responder pero este martes quiso enviar una reflexión en Instagram.

"Tómatelo con soda, me dicen cuando publico algún que otro comentario negativo que me llega a través de mis redes...pero decido publicarlos, no porque me parta al medio el corazón que una persona (que no conozco) me hable así, sino porque considero que desde mi pequeño lugar de comunicadora quizás puedo hacer reflexionar a otros", explicó Sofi, que se fotografió de perfil con un aro que representaba un pequeño sifón de soda, y lució en "Cocineros argentinos", programa al que se sumó tras su éxito en "Masterchef Celebrity".

La actriz, bailarina e hija de Aníbal Pachano decretó: "NO AL CYBERBULLING , estás en todo tu derecho que alguien o algo de una persona pública (o de tu vecino) no te guste, pero primero plantéate si eso que no te gusta no es el reflejo de algo tuyo. Segundo no se lo digas, a nadie le interesa tu opinión, menos aún si no te la pidió. Usemos las redes para cosas lindas (como por ejemplo lo que hizo Maratea con Emmita) no para tirar mierda...que bastante caca ya hay dando vueltas en el mundo".

¡Bien ahí!

"Muy loco lo que hicieron"

Aníbal Pachano, participante del reality "Corte y Confección", estuvo en Pampita Online y habló con asombro y admiración del romance de su hija Sofía Pachano con el actor argentino radicado en México, Santiago Ramundo. Reveló datos desconocidos hasta ahora, como que la pareja se formalizó a distancia y en pandemia.

"Ya viene él. Muy linda historia de amor", dijo Aníbal a Pampita. "Lo voy a conocer en 15 días y lo he visto por Zoom", agregó. Acerca de qué le pareció Santiago, no dudó en decir: "me encantó, me encantó la historia también pero no puedo hablar mucho porque no me dejan. De verlo de afuera, digo: "muy loco lo que hicieron; la conexión que mantuvieron en un año de distancia y volver a encontrarse y volver a generar esa situación. Y eso se llama amor. Me encanta que mi hija esté enamorada y que esté trabajando donde está; en Cocineros Argentinos".

Además, Aníbal dijo que "ella cocina brutal; es muy sofisticada; yo soy más casero y hago cosas ricas: milanesas o carne al horno". Pampita le pidió algo especial: "Me tenés que preparar así digo: a mí, me cocinó Pachano".