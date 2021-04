"Llevándola": reapareció Rodolfo Barili tras ser diagnosticado con coronavirus

miércoles, 14 de abril de 2021 14:54

El conductor de Telefe Noticias, Rodolfo Barili está transitando el coronavirus junto a su pareja y futura esposa, Lara Piro en aislamiento domiciliario. Tras el anuncio de su estado de salud, decidió mantenerse discretamente a reserva.

Pero como está recibiendo muchos mensajes de apoyo y también regalos, decidió hacer una Historia en Instagram. Con la canción "He comes the sun" de Beatles, mostró un desayuno que le enviaron y contó cómo están.

"Gracias Nacho querido. Gracias por el mimo; acá vamos, llevándola", señaló Rody mientras compartía el detalle de los productos.

"Rodolfo Barili está con un poco de fiebre pero bien". Con esas palabras, Germán Paoloski le envió fuerza a su colega del canal tras confirmar que se contagió de coronavirus y por ende en las próximas semanas no se lo verá en Telefe Noticias, al igual que su compañera Cristina Pérez, por ser contacto estrecho.

Este lunes en la mañana, Barili había confirmado el diagnóstico a través de las redes sociales. Primero recurrió a su cuenta de Twitter donde explicó que se había sometido al hisopado tras ser contacto estrecho de un caso positivo. Luego el mensaje lo compartió también con sus seguidores en Instagram.

Es por ello que las figuras del canal reflejaron en sus redes sociales que se ha tomado una importante medida sanitaria. Antes de entrar al canal, deben pasar por una garita en las que les realizan hisopados nasales y en garganta, con resultados a los 10 minutos. Con el resultado negativo, recién pueden ingresar a los estudios a trabajar.

Nico Peralta mostró el proceso de hisopados en sus Historias de Instagram y remarcó: "a partir de hoy, nos hisopamos siempre para entrar a Telefe y así lo vamos a hacer. Resultado negativo y express en 10 minutos e ingresamos a trabajar al canal. Está buenísimo esto porque es una manera de estar protegidos, de cuidarnos y estar seguros".

Por su parte, Belu Lucius grabó también una Historia para sus redes: "me van a hisopar por rutina en Telefe. Todas las semanas nos están hisopando así que vamos a ver". También tuvo resultado negativo y participó de "Cortá por Lozano".