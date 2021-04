El hijo de Guillermina Valdés hizo un fuerte pedido: "me sentí muy solo"

miércoles, 14 de abril de 2021 10:43

Uno de los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, Dante Ortega, usó sus redes sociales para transmitir a sus seguidores un fuerte mensaje en medio de la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país. El mensaje fue compartido por su madre quien se vio emocionada por las palabras del joven.

Dante es artista y comparte una percepción de lo que ocurre en la sociedad de manera diferente, esa característica lo llevó a postear en sus instagram stories sus sentimientos, y contar una situación especial que vivió en los últimas días.

"Estamos viviendo un momento difícil, cuidémonos mucho por nosotros y por el de al lado. Estos días que no salí a ningún lado me sentí muy solo. Extraño muchas cosas y sé que no soy el único", comenzó escribiendo Dante.

Inmediatamente su madre se hizo eco del mensaje, agregando "¡Qué lindo mensaje, hijo!", orgullosa de las palabras del chico. Sin embargo eso no fue todo ya que Dante agregó más.

"Cuidemos nuevos hábitos, nuestras almas, nuestro cuerpo que son las únicas cosas que si las aprovechamos, van a salir de pie pese a la pandemia", finalizó.