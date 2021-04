Roberto Piazza, internado en terapia intensiva

martes, 13 de abril de 2021 09:34

El diseñador de moda Roberto Piazza fue internado en Terapia Intensiva. Así lo confirmó su pareja, Walter Vázquez, en las redes sociales, donde explicó que no es un cuadro de gravedad.

Piazza tiene 61 años de edad y venía con fuertes dolores en el cuerpo, luego de sufrir reiteradas caídas. En función de esto, los médicos optaron por "monitorear de cerca".

"Hoy, lunes 12 de abril, quiero informar a todos que mi pareja, Roberto Piazza, se encuentra internado en terapia intensiva, unidad coronaria del Sanatorio Trinidad de Palermo", informó Walter a través del Instagram del diseñador.

"Debido a estudios que se le han realizado, se ha decidido tenerlo monitoreado luego de más de 20 días sufriendo diferentes dolencias. No es un cuadro de gravedad, pero sí de control, sobre todo en momentos como el que atravesamos todos a nivel sanitario. Muchas gracias por los miles de mensajes de amor. Los mantendré informados", agregó.

Piazza estuvo viviendo en España y regresó a la Argentina el pasado 6 de marzo. En Madrid sufrió los golpes que le provocaron diferentes problemas en su salud. La primera de las caídas fue tras la tormenta Filomena que cubrió de nieve algunas zonas de España y él decidió salir a caminar. Como estaba todo congelado, resbaló y terminó tendido en el hielo. “Después de la nieve, se congeló Madrid. Yo salí a caminar un día, porque no daba más de estar encerrado, con borceguíes que no son para hielo... Me caigo una vez de espaldas, fue un golpe tremendo, caer sobre el hielo es un latigazo”, explicó el diseñador.

Días después se cayó otra vez y se lastimó la mano derecha. La tercera caída que sufrió fue cuando estaba en un bar con su pareja y se peleó con un hombre que lo noqueó y desmayó.

Apenas arribó al Aeropuerto de Ezeiza fue directo al Sanatorio de La Trinidad de Palermo para someterse a una batería de estudios debido a los dolores intensos que padece.

“Tengo dolores muy fuertes desde la cabeza hasta los pies, dolores que son insoportables. Estoy inmovilizado y lo único que puedo mover es la mano izquierda. La mano derecha no la puedo mover. La cintura apenas, casi no puedo caminar”, había relatado en un video que grabó para Los Ángeles de la Mañana.