Carina Zampini y Fede Seeber: "vamos a mostrar nuestra relación todos los días por las redes"

lunes, 12 de abril de 2021 13:50

Los rumores empezaron el año pasado y se intensificaron con diferentes situaciones. Ambos comparten trabajo en El Trece y las veces que se cruzan por los pasillos más la condición de ambos como "solteros codiciados" hizo que se barajara el "dato" de que eran pareja. Sin embargo varias veces salieron a desmentirlo. Este lunes, en el debut de "Lo de Mariana" con Mariana Fabbiani, Carina Zampini y Federico Seeber salieron a hablar del tema.

Ambos se refirieron con humor al rumor que los vincula en el amor y adelantaron que hay muchos factores que hacen que la gente piense eso de ellos.

"Hablamos ayer hasta altas horas de la noche ayer", comenzó diciendo con todo de gracia, Carina quien entendió que todo surge porque los dos están solos. "Yo estoy soltera, él está soltero", dijo y más tarde sumó con humor: "estamos programando la boda".

Mariana Fabbiani, a medida que los escuchaba, iba poniendo pimienta a la charla, "apurándolos" para que dijeran que pasa entre ambos. En ese momento, Fede se dirigió a la actriz y conductora del Gran Premio de la Cocina: "¿vos qué decís Carina?".

"Como los dos somos solteros, expresamos todo lo de nuestras vidas (...) nosotros vamos a empezar todos los días a dar el avance de la relación en la redes sociales así es una relación de todos", agregó entre risas aclarando, de manera algo confusa, de que no están juntos y que incluso no se ven en el estudio.

"Yo acá me voy al noticiero, no se (...) hace mucho que no me la cruzo en los camarines, en los pasillos", agregó él a lo que Mariana advirtió el error al momento de hablar y decir camarines.

Finalmente Fabbiani aclaró que ahora tendrán ambos más tiempo para "cruzarse" porque él es panelista de "Lo de Mariana" y luego está con el noticiero.