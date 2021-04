Carina Zampini criticó a Christophe y tuvo luego que salir a aclarar su dichos

lunes, 12 de abril de 2021 16:25

Un momento incómodo hizo pasar Carina Zampini a Christophe en "Lo de Mariana" (El Trece). El programa debutó en la mañana de este lunes, conducido por Mariana Fabbiani, y una de las invitadas fue la conductora de El Gran Premio de la Cocina.

En la ocasión, el chef internacional que forma parte del equipo, hizo en vivo una Bondiola Champvallon que se caracteriza por tener un colchón y cobertura de papas rebanadas con perejil y cebolla.

El equipo del programa se sentó a la mesa con la conductora y los dos invitados, Carina Zampini y Pablo Echarri, y se dispusieron a degustar el plato. En ese momento, Fabbiani pidió que ambos hicieran la devolución al cocinero de qué les parecía el plato.

Zampini tomó la posta y sus palabras no gustaron mucho al chef. "Hace 2 años que hacemos El Gran Premio de la Cocina y todavía no tuve la oportunidad de degustar un plato, de ser jurado y evaluar", expresó Carina subrayando que se evalúa todo, desde la presentación hasta los sabores.

En ese momento hizo su evaluación primero de la apariencia estética del plato y luego del sabor de lo cocinado. Antes de escuchar las palabras de ella, Mariana predispuso a Christophe a escuchar y lo definió: "siempre fue el malo, el estricto el riguroso... yo digo que es un osito cariñoso".

Luego Carina dio su devolución: "esto como que le falta algo, perdón... yo me estoy atreviendo porque tengo expertos en el jurado".

Al escuchar sus palabras, Christophe le retrucó: "te guias por los demás no por vos... yo te respondo".

"Uno cuando no sabe aprende y se guía por los maestros. Le falta un detalle, presentación... ¿no te jode que siga haciendo la devolución??? Ahora esto no lo puedo comer... hacemos de cuenta que no lo vimos emplatar, porque sino no comemos", criticó Carina quien hizo caras al probarlo.

Luego prosiguió: "en un momento me asusté porque sentí algo como que no se mordía, como que la carne no se mordía. Pero bueno...bien. Muy buenas las papas de Mariana".

Luego al ver la reacción de Christophe, de no gustarle lo escuchado, la rubia se levantó y lo saludó con los puños y con una sonrisa. Después aclaró que le encantó el sabor y todo lo que comió pero que la crítica la hizo para preparar al jurado a escuchar en los próximos programas alguna desaprobación de los futuros invitados.