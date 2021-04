El doloroso pedido de Gianinna a Maradona: "bajá un ratito y abrazáme"

domingo, 11 de abril de 2021 00:00

A menos de cinco meses de la muerte de Maradona, su partida todavía duele en los fanáticos pero sobre todo en su familia. Este sábado, Gianinna sorprendió a sus seguidores con un sentido relato de cómo fueron los días de internación de su padre y con un pedido desde el alma.

"Creía que volvíamos a empezar y la vida me volvió a sorprender, de la forma más triste, te fuiste y una parte mía se fue con vos. Nunca más voy a volver a ser esa Gianinna", aseguró en un posteo junto a una foto en la que se ve dos manos agarradas sobre una cama.

Al parecer, la reflexión surgió luego de que la joven pudiese hablar con alguien sobre lo que estaba sintiendo. "Ayer pude hablar de estos días en la clínica con vos, esas noches intensas que me hiciste ser más tu mamá que tu hija. Hoy me las acuerdo y me rio, me rio de tu hermosa forma de saber que yo siempre iba a estar ahí si me espiabas o si me rajabas".

Antojos extraños y las "mañas" que se le dan a alguien cuando pasa por un delicado estado de salud. "Las cenas donde pedías lo más extraño que alguien podía pedir. El café batido sin cafeína de madrugada. Los masajes, el aceite de coco. Hoy pienso que esos días fueron nuestra despedida. Guardo en mi esas noches donde me dolía todo porque no querías que te suelte la mano y me quedaba dormida en la silla toda doblada para no soltarte y que te despiertes. El sonido de las máquinas, y la puta alarma que nos avisaba que te habías sacado el aparatito del dedo".

Pese a la incomodidad de esos días, asegura que querría volver a pasarlos. "Hoy extraño estar sentada y dormir con barbijo. Extraño tus caprichos y tu forma de hacerme reír y llorar a la vez. Cierro los ojos y abrazo cada uno de esos momentos. Hoy necesito un abrazo tuyo, de esos que solo vos podías darme, tu “negra tranquila papá ya está acá...”. Baja un ratito y abrázame, nos extraño. Te amo", sentenció una Gianinna cargada de dolor.