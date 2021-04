Pampita descompuesta, terminó acostada en los sillones de su programa

sábado, 10 de abril de 2021 19:16

Pampita está esperando a su primer hija junto a García Moritán, que llegará para formar parte de la familia ensamblada junto a Bautista, Beltrán y Benicio (los tres hijos de la modelo y Benjamín Vicuña) y Santino y Delfina, los dos del empresario fruto de su relación anterior con Milagros Brito.

Si bien siempre se la ve espléndida, es lógico que la modelo pase por los típicos síntomas de cualquier embarazada como la acidez, las náuseas y por supuesto el cansancio; estos todavía más si se habla de la mujer que conduce su propio programa y está a punto de integrar el Jurado de La Academia.

Esta vez, los siete meses de dulce espera le jugaron una mala pasada y la conductora tuvo que tomar una pausa en su programa "Pampita Online" para recostarse en los sillones del decorado. "Cuando la acidez te está matando", confesó en sus historias junto con un emoji a punto de vomitar.

El babyshower

La pareja viene de celebrar el baby shower de su pequeña en el que se cuestionó el numeroso grupo de invitados en un lugar cerrado y poco distanciamiento. Además, hubo particulares souvenires (planchitas de pelo y anteojos de sol, ambos de la linea de Pampita) y se supo que algunos invitados no se podían ni ver.

La modelo y conductora, que gesta a su pequeña a los 43 años, explicó que "no necesito nada. Tengo cochecito, cambiador. Tengo todo guardado de mis hijos; es mi quinto hijo. Adelantamos el baby shower porque es venir a compartir. No sabemos qué va a pasar con la pandemia. No sabemos si después lo vamos a poder hacer".

Por eso, aunque lo haga mucho antes del nacimiento de su pequeña, previsto para julio, señaló que "hay medidas nuevas. Entonces tenemos miedo que en cualquier momento no puedas juntarte ni con 10 personas entonces, por las dudas, adelantamos todo... a las apuradas. Mirá si de repente cortan todo".

Y adelantó, tras recibir un súper cochecito de regalo, "Vicky Xipolitakis dejó la vara muy alta, eh, eh". ¡Vaya, qué nivel!