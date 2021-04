Marcelo Tinelli contó cómo anima a Soledad Aquino en terapia intensiva: "le canto"

sábado, 10 de abril de 2021 13:33

En las últimas semanas se conoció que Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria Tinelli, y ex esposa del conductor, ingresó a terapia intensiva por un complicado estado de salud. Desde entonces permanece internada y en las últimas horas, Marcelo contó sobre las visitas a la clínica y lo que hace para animarla.

Hasta el momento, lo único que trascendió fue que Aquino permanece en La Trinidad de Palermo por una infección digestiva y úlcera de duodeno, complicada por una cirrosis hepática, por la que debieron practicarle una endoscopía. Los días pasan y el estado de sigue delicado.

Tinelli charló con LAM, y contó cómo avanza el cuadro de Aquino y cómo hizo para hacerla reír en una de sus visitas junto a Guillermina Valdés. “Anoche estuvimos y fue un momento muy gracioso porque me hago el que canto y ella me dice que no puedo cantar nada, me pega unos gastes impresionantes”, contó Marcelo.

“Me hago el que canto y ella me dice que no puedo cantar nada, me pega unos gastes impresionantes. Le cantaba y nombraba a todos los cantantes que sé que no le gustan, los que para mí son los más grosos y ella me dice que son una grasada, como José Luis Perales, Manolo Galván, Julio Iglesias, Nino Bravo…”, reveló.

“Hasta que llegó Coti y dijo ´énseñále a él quienes son los buenos cantantes´. Terminé cantando unas canciones impresionantes de Camilo Sesto. Se rieron mucho y fue un momento muy divertido”, finalizó el conductor.

En este sentido, el empresario agregó que para animar la sala de terapia intensiva recordaron sus épocas de looks más polémicos, como aquellas en las que se ponía “medias blancas y remeritas blancas debajo de la camisa”.