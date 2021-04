Cristina Pérez pegó "faltazo" a Telefe y contó lo que le pasó: "mi cara no está para la tele"

sábado, 10 de abril de 2021 00:00

Cristina Pérez pegó faltazo este viernes al informativo de Telefe y su ausencia rápidamente fue advertida por los televidentes que se volcaron a las redes para saber qué pasó. Fue en ese contexto que la compañera de Rodolfo Barili reveló lo que le pasó después de ir al dentista.

Si bien no compartió ninguna imagen que demostrar su estado, la periodista no tardó en usar su cuenta de Instagram para calmar inquietudes y asegurar su pronto regreso a la televisión.

"No estoy en el noti porque fui al dentista y mi cara no está para salir en la tele", advirtió la conductora agregando un pedido especial a los fieles televidentes de Telefe. Mirá su twitt:

Hola amigos! Hoy no estoy en el noti porque fui al dentista y mi cara no está para salir en la tele uD83DuDE43 Como yo no puedo acompañar a @barilirodolfo les pido que lo acompañen ustedes en @telefenoticias / En un ratito les cuento el programon que se viene en @radiomitre uD83DuDE0E — Cristina Perez LAVÁ BIEN TUS MANOS (@Cris_noticias) April 9, 2021

"No me cierra": Fuerte cruce entre Cristina Pérez y Carla Vizzotti

Este miércoles, un fuerte cruce se dio en pleno Telefe Noticias y lo protagonizaron la periodista Cristina Pérez con la ministra de Salud, Carla Vizzotti. La "picante" situación se dio cuando se desarrollaba una entrevista mano a mano después de que el presidente Alberto Fernández anunció una serie de restricciones para todo el país con el fin de contener el avance de contagios de coronavirus.

Todo comenzó cuando la conductora del noticiero escuchó a la responsable de la cartera sanitaria explicando que espera que se pueda avanzar lo más rápido que se pueda con la vacunación para poder pasar la segunda ola del coronavirus.

Cuando la funcionaria se expresaba, la periodista intervino cuestionando la cantidad de vacunados que se prometió y a lo que se llegó realmente: "hay algunos números que no me cierran mucho. El Presidente (Alberto Fernández) había prometido para febrero 10 millones de vacunas y hoy no llegamos a los 5 millones de personas vacunadas. ¿No es un fracaso, ministra? A parte, entiendo que son 11 millones de personas las que son esenciales y de riesgo, con lo cual la cobertura no es un éxito rotundo, ni siquiera acelerando con 2 millones más las próximas semanas”.

El escuchar estas palabras, Vizzotti reaccionó: “¿Yo dije éxito rotundo en algún momento? O dije que podíamos acelerar en un tiempo a quien tiene más condiciones de riesgo”

Ante estas palabras, la conductora refutó: "entonces: ¿Cómo lo califica? Porque me parece que los números quedan bastantes cortos para las promesas y la realidad de los esenciales y de riesgo, que creo que son 13 millones".

Vizzotti corrigió que son 15 millones los esenciales y de riesgo y luego avanzó: "¿me das un ratito que te explico? Gracias (...) el Presidente hizo una cadena nacional para explicarle a la sociedad que lo que él dijo que fue lo que firmó la Argentina con los laboratorios productores de vacunas no fue cumplido por los laboratorios productores de vacunas, no sólo con Argentina sino con todos los países del mundo y con todas las vacunas. Hace una semana somo 15 países recibieron el 10% de vacunas".