"Me costó esquivar las lágrimas": Abel Pintos, a corazón abierto

jueves, 1 de abril de 2021 22:52

Abel Pintos siempre mostró su sensibilidad a sus seguidores y cómo vive cada momento a plena emoción, sobre todo cuando le toca estar en el escenario.

Por eso, se conmovieron con él cuando contó en Twitter cómo se sintió en la continuidad de su gira "Quiero cantar", este jueves. "Arrancamos en la Ciudad de Buenos Aires. Me costó esquivar las lagrimas y el nudo en mi garganta durante todo el show porque fue MUY emocionante. Gracias. Vamos con todo. Los quiero mucho #NosVemosEnLaMúsica #GiraQuieroCantar".

El cantante realizó así su desembarco en Buenos Aires luego de recorrer varias provincias para promocionar su nuevo material discográfico que tuvo a "Piedra libre", una canción dedicada a su hijo Agustín como primer éxito. Además, mientras vuelve a encontrarse presencialmente con su público, su novia Mora Calabrese avanza en los preparativos de su casamiento, tras una romántica proposición.

En la previa de este show, Abel tuvo un imperdible vivo en Instagram con sus fans que tuvo momento "blooper" incluido.Incluso se emocionó al hablar de su familia, con la que se reencontró hace unos días antes de seguir trabajando. "Los disfruté, los extrañé mucho. Es increíble cómo uno toma dimensión del tiempo y de disfrutar cada segundo. Puedo recrear en mi memoria cada segundo de mi tiempo en casa, porque fueron de puro disfrute", señaló.

Y de repente, la risa fue asomando. Trataba de mantener la línea al hablar de Los Palmeras, con quienes se encontró en Santa Fe. "¡Qué capos que son Los Palmeras; capos a otro nivel. Tienen mil anécdotas pero lo que me importa es que ellos disfrutan y aman lo que hacen. Ellos no se distraen y hacen música y punto. Disfrutan de la música que sale en ese momento", aseguró.

Pero no pudo aguantar más y estalló de risa. "Perdón; pero es que recién leí un comentario que decía: "qué buena onda los aros que tenés". Espectacular. No son aros; son auriculares. Se había puesto aros, el vago y no sabía". Abel se tomó unos minutos para reír y casi que no podía seguir hablando.

Tras tomar aire, aclaró: "me puse los auriculares porque hablo bajito y tengo más cerca el micrófono. Espectacular el comentario".

Más allá de la risa, el cantante y compositor no quiso soltar prenda sobre su trabajo con Los Palmeras. "Claramente no les voy a contar lo que estamos haciendo con Los Palmeras. Manija, siempre. Ya se van a enterar, en el momento indicado".