Jimena Barón rompió el silencio: "es la única razón por la que sigo..."

Estuvo ausente 9 meses de las redes sociales. Nadie sabía nada de ella y sólo trascendió en algún momento que volvió con Daniel Osvaldo y luego que empezó a salir con el Tucu López. Sin embargo su vida estaba herméticamente guardada.

Hace pocas semanas volvió al ruedo al ser contratada como jurado de ShowMatch La Academia. Si bien sólo se la vio caminando con Marcelo Tinelli por los nuevos estudios del reality, trascendió que está muy animada y con ganas de que las cámaras se enciendan.

Ahora dio otro paso más y volvió a su actividad en las redes sociales. Lo hizo para difundir el nuevo logo y música de su último material. En este contexto compartió también un texto en el que explicó su ausencia por este tiempo y cómo se sintió alejada de sus seguidores.

"Anduve patas para arriba, algo incómoda, igual crecí", comenzó expresando en el texto que publicó en Instagram. Luego agregó: "Me di cuenta que la verdadera fuerza nace de la más cruel vulnerabilidad y así, un día, floreció mi nuevo logo, mi nueva música y yo también".

"Flor de involución", se llama el material y el logo elegido es una rosa alreves, con las raíces para arriba. "Espero que les llegue algo de todo esto, es la única razón por la que sigo haciendo canciones, y en algún lugar de ese camino, casi mágicamente, me curo", escribió en la red social.

Finalmente JMena confesó cómo se sintió este tiempo: "los extrañé mucho. Soñé muchísimas noches y días con este momento. Dude también, mucho, me dió miedo, pero la vida en esos días de mierda, me dió señales, o al menos pensar eso me hizo bien. Siempre, a pesar de todo, soy más fuerte, ahí me abracé, prometí no soltarme y el miedo no se fue pero las dudas si. Perdón y gracias. Los quiero con todo mi corazón y me hacen muy muy bien".

Por otro lado, Jimena también hizo un vivo en Instagram e hizo una sorpresiva confesión: “Adopté un gatito, hago cerámicas… Pero estoy sola, la relaciones me duran nada”.

“Me ganaron los nervios, me desacostumbre a Instagram. Y leo sus mensajes de cariño, no puedo”, finalizó la cantante.