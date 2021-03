Hernán Drago, determinante: "no estoy con Muriega, no hay romance“

martes, 9 de marzo de 2021 01:18

"No estoy con Muriega, no hay romance". Con esas palabras, Hernán Drago cortó de raíz los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Celeste Muriega. El modelo negó estar de novio con ella y tener algo más, y luego confesó que su corazón estuvo "herido" mucho tiempo tras su separación.

Las declaraciones las brindó en una entrevista a Juan Etchegoyen por Radio Mitre. En este contexto, el modelo también negó haber tenido algo con Alejandra Maglietti y se mostró ofuscado por cómo todos buscan encontrar romances que no existen.

“Mi corazón está bien y en los últimos dos años estuvo lastimado por mi separación después de veinte años", comenzó expresando el modelo quien destacó que ahora su corazón "está mejor que hace un tiempo".

"Ahora mi corazón está solo y sigue buscando el equilibrio. No estuve con Maglietti ni tampoco estoy con Muriega. No hay romance“, subrayó dejando en claro que todos los rumores y versiones que se barajan no son reales.

Luego confesó que ambos tomaron "unos mates" pero que "no fue una primera cita" y la pasaron "muy bien" porque ambos están solteros pero de ahí a tener algo, no es real. "En un tiempo me gustaría estar con alguien pero hoy no. El día de mañana no sé. Hoy no me gustaría que aparezca esa persona“, aclaró.

Recordó que ese momento de tomar unos mates se dio cuando le ofreció un día llevarla a su casa. “Fue un día que trabajamos en el canal y durante el viaje tomamos mate cada uno con su equipo. Ese día comimos comida china cada uno con sus palitos. Después serán cuestiones de ella o mía. No hubo primera cita, no hay romance ni nada“, subrayó.

Finalmente definió a Muriega como una mujer "entera la mire por donde la mires, me gusta y es una artista" pero más allá de esa calificación "no hay nada para titular" y tampoco se están ni "volviendo a ver”.

“Esa persona que llegue a mi vida tiene que ser una persona simple, tranquila, que disfrute de esas cosas. Que me pregunte como me fue y algo sano. Que no sea enroscada, que sea una persona trabajadora y cariñosa“, finalizó sobre su mujer ideal.