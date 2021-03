Pura ternura: la hija de Eugenia Tobal sorprendió haciendo yoga

lunes, 8 de marzo de 2021 00:44

Ema llegó a la vida de Eugenia Tobal para llenarla de amor y ternura. La bebé fue muy deseada por su mamá y cuando llegó, trajo consigo un cúmulo de experiencias que le dibujan sonrisas en el rostro, todo el tiempo.

Con un poco más de un año de vida, la pequeñita es pira inteligencia y picardía.

La "niña angelada", como le dice la actriz, sorprendió este domingo con una reacción que fue captada por la cámara y que sin dudas se llevó el suspiro de todos. Fue en el momento en el que Eugenia hizo yoga y la bebé estaba sentada a su lado.

En plena gimnasia de relajación, la bebé empezó a imitar los movimientos de su mamá y se sumó a la clase levantando los brazos y, subiendo y bajando el cuerpo en la colchoneta. Todo quedó registrado en la cámara cuyo video luego la actriz lo compartió en la red social Instagram.

Allí el video lo compartió con unas palabras cargadas de corazones. "Ella siempre nos termina enseñando a nosotros EN TODO", expresó en el posteo donde además hizo referencia al perro que está presente con ellos mirando atento todo lo que ocurría: "Y Romeo ahí firme".

El video sumó más de 210 mil reproducciones en una hora y cientos de mensajes, entre ellos de Eleonora Wexler y Nancy Dupláa.

El 14 de diciembre pasado, Ema celebró su primer añito de vida. Para esta fecha, Eugenia Tobal compartió unas tiernas palabras dedicadas a su bebé junto a una serie de fotos. "Y llegamos a los 12 meses. Yo no creía cuando me decían... “disfrútala, mira qué pasa rápido!” Sentía que esos primeros meses eran eternos, tenerla en mis brazos, tan chiquita, tan frágil, tan mía, no iba a pasar más... pero me equivoqué".

"El tiempo voló y aquí estamos disfrutando su andar veloz, sus picardías, su inteligencia, sus carcajadas, su alma libre, pura y plena... mi niña angelada protegida y amada desde el cielo con las manos de su abuela, nos llena la vida de amor. Te amo infinito hoy y siempre. Feliz vida hija!! Feliz primer año te amamos!!! @lamanada", destacó.

Eugenia perdió hace poco a su mamá tras una larga lucha contra una enfermedad. Ambas transitaron el embarazo y los primeros meses de nacida de Ema, muy unidas.