Fede Bal y Sofía Aldrey, separados: "él es naturalmente infiel"

lunes, 8 de marzo de 2021 13:48

Finalmente de muchas idas y vueltas, y de muchos rumores, Sofía Aldrey y Fede Bal le pusieron punto final a la relación tras un año juntos. Ambos atravesaron el momento más difícil de la vida de Fede, con la muerte de su padre, su diagnostico de cáncer y luego con su madre internada en varias ocasiones.

Pero toda esa turbulencia que pasaron juntos no alcanzó para unirlos y finalmente decidieron cortar la relación para seguir cada uno su camino. “Ya me cansé de que él siga diciendo que estamos bárbaro y juntos cuando no es así”, habría dicho la joven a la cuenta @Chusmeteando1.

Este lunes, en Los Ángeles de la Mañana aseguraron que él está triste por la decisión que tomaron y se destapó un rumor que estaría dando vuelta: una infidelidad por parte de él.

“Él en algún punto sentía culpa. Recordemos que durante todo lo que fue su tratamiento contra el cáncer de intestino, ella estuvo firme al pie del cañón acompañándolo. Y él de alguna manera no le habría pagado bien por todos estos audios que circularon”, sostuvo Nancy Duré en el programa.

La panelista aseguró que Fede Bal “no se portó bien con alguien que se portó bien con él". Es que la supuesta infidelidad se habría dado cuando ambos estaban juntos. Vale recordar que a fines del 2020 comenzó a circular fuerte el rumor de que él había engañado a su novia en una fiesta que organizó y a la que asistió también El Polaco.

“Yo creo que hay algo que no están pudiendo ver y es que Fede Bal es honesto con sí mismo. Porque es un tipo que naturalmente es infiel y no va a poder dejar de serlo. Por más que te quiera mucho”, aseguró Mariana Brey.