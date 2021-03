Celina Rucci mostró cómo está después del cáncer: "es lo que te liberará"

lunes, 8 de marzo de 2021 00:00

Hace sólo días, la vedette y modelo Celina Rucci sorprendió a sus seguidores después de contar que en 2020 vivió duros momentos al ser diagnosticada con cáncer. Al tratamiento lo vivió en Nueva York y si bien los médicos dijeron que superó la enfermedad, precisamente la leucemia, este domingo dejó un fuerte mensaje en redes sociales.

"El 28 de Mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron Leucemia mieloide aguada y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York", reveló la modelo en su cuenta de instagram.

"Pase muchos días internada, con quimio y todo, siempre lo tome con una actitud ganadora y mi mente estaba segura que iba a poder con esto, y así fue, después de seis meses de tratamientos, quimios, pinchazos y miles de pastillas el 23 de noviembre mi doctor me dijo que ya no había rastros de células cancerígenas, lo que se supone que es muy bueno pero aun no se puede cantar victoria porque en este tipo de cáncer nunca se sabe", agregó.

Tras dar a conocer la noticia, este domingo, Rucci compartió una foto actual de cómo está y dejó un fuerte mensaje a sus seguidores, en medio de la concientización sobre la enfermedad. ¡Fuerza, Celina!