Verónica Ojeda reveló que hizo una prueba de ADN con Don Diego

domingo, 7 de marzo de 2021 00:00

Una vez más en su vida, Verónica Ojeda se animó a hablar de todo lo vivido con Diego Maradona y las cosas que sufrió a partir de su relación con él, y en un mano a mano con Luis Ventura, dio detalles de su vínculo cercano con Don Diego, ex suegro, quien falleció en 2015.

"Te digo esto y no hablo más del tema. En el embarazo que perdí, yo hice un ADN porque decían que no era de Diego el hijo. Lo dijo una pareja de Diego. Entonces, en ese momento sufrí tanto y estaba internada por la pérdida, mi obstetra me dijo 'Vero, ¿no te parece que hagamos un ADN? Así tenés constancia el día de mañana'. Así que hice una prueba de ADN con Dieguito y con Don Diego", reveló Ojeda en Secretos Verdaderos.

En ese aspecto y ante la atenta escucha de Ventura, agregó información y esta vez dejó a la luz la cercana relación que mantenía con Don Diego, y a la vez su hijo con su abuelo.

"Siempre me jugó a favor Don Diego. Lo veía a Dieguito y se ponía a llorar. Yo creo que por mis valores, porque yo siempre lo respeté. El día que se incendió su casa, me llamaron a las 4 de la mañana y fui corriendo para allá. Cuando llegué, estaban todos afuera, él llorando pobrecito. Le dije 'venga a mi casa y quédese hasta que se arregle todo esto'. Ahí, automáticamente los hijos dijeron 'vení a la mía' y el dijo 'no, me voy a la casa de Veru'. Imaginate, los demás me querían comer. Lo agarré, lo subí a la camioneta y me lo traje a mi casa, estuvo un montón de meses", finalizó la ex pareja de Diego Maradona.