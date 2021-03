Nicole Neumann, reveló lo que vivió con un fotógrafo cuando ella tenía 12 años

domingo, 7 de marzo de 2021 00:00

Abierta siempre a sus seguidores en redes sociales, Nicole Neumann respondió inquietudes de sus fans a través de su cuenta de Instagram y una revelación sobre lo que vivió cuando tenía tan sólo 12 años, dejó a todos atónitos.

Haciendo un repaso por su carrera, la modelo contó que empezó a trabajar a los 4 años y cuando entraba a la adolescencia un productor habría tenido alguna actitud que pareció ser indebida, con ella. Afortunadamente su madre siempre la cuidó y supo frenar la situación.

"Empecé a los 12 como modelo, pero en realidad desde los 4/5 años ya había empezado a hacer comerciales, de muñecas, de autos. Me llegaba porque yo iba con mi mamá a los programas, y como era tan chica, no me hablaban a mí, porque en ese momento era diferente, hoy quizás una chica de 12 se desenvuelve diferente. Pero yo estaba sentada al lado y escuchaba”, reveló Nicole.

A su anécdota, agregó que "jamás la pasé mal, porque mi mamá se daba más cuenta que yo, estaba muy encima mío".

Fue por eso que al momento de vivir una situación que pareció haber tenido otras intenciones, la rubia dijo que "me pasó con un fotógrafo que venía con un cachorrito y yo, claro fascinada, después me empezó a invitar a pasear en moto y obviamente mi mamá en la primera de cambio le dijo ´escucháme, ¿qué estás haciendo?, tiene 12 años la chica´. Más de grande, sí, pero yo sé decir que no. Tengo mis límites”.