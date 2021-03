"Bienvenida a tu casa": Pampita Ardohain anticipó su regreso a la tele

sábado, 6 de marzo de 2021 00:14

Carolina "Pampita" Ardohain regresa a la TV por dos. Y no precisamente porque ella y su beba llegarán a la pantalla sino porque estarán en "Pampita Online" y en "ShowMatch, la Academia".

La modelo hizo fotos promocionales de su nuevo ciclo en Net TV, luciendo un vestido rojo que dejó ver su pancita de 5 meses de embarazo, y sus compañeros de trabajo celebraron su vuelta. "Bienvenida a tu casa", le dijeron en una pausa de la sesión en la que se la vio impecable y sonriente.

Además de estar todos los días con su magazine, decidió sumarse al ciclo de ShowMatch que, finalmente tras la pandemia, se reencontrará con su público.

Ángel De Brito se comunicó con la modelo que le aseguró que no tenía pensado viajar a lo largo del año ni tomarse licencia por el nacimiento de la criatura que espera junto a Roberto García Moritán, más allá de la semana propia del parto.

De Brito explicó hoy en LAM que "ayer hablé con Pampita y le pregunté hasta cuándo iba a trabajar en el jurado de La Academia, yo porque estaba preocupado por quién iba a tener sentado después".

"Ella tiene fecha de parto para mediados de año, julio o agosto, no sé bien cuándo es la fecha", agregó el conductor según ElTrece. Ángel cerró el tema citando a la modelo: "Y me dijo 'solo me voy a tomar una semana'. La semana del parto y después vuelvo al jurado y sigo trabajando'".

Magia

Espléndida y con una alegría que expresa en cada palabra. Así se encuentra Carolina "Pampita" Ardohain quien atraviesa su quinto mes de embarazo producto de su relación con Roberto Garcia Moritan.

"Éste es el quinto embarazo por eso hay mucha menos ansiedad. Uno conoce el recorrido pero sigue teniendo magia", confesó la modelo en una nota que brindó a Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece).

La modelo contó que sus hijos están "muy contentos, esperando la llegada, ansiosos que venga a la familia". Y aseguró que espera que "venga para llenarla de besos, abrazarla".

"Siempre me gustaron muchos los chicos, tengo mucha paciencia. Lo mejor de mi vida siempre han sido los chicos, son una bendición", agregó.

Pampita aseguró que la llegada de esta bebé los encuentra a ella y a su esposo "en otro lugar" en el que disfrutan "mucho cada momento, cada situación". "Fuimos papá los dos varias veces pero eramos más jóvenes y estábamos más distraídos con las cosas. Ahora cada cosa chiquitita que vivimos es muy mágica", expresó.

