Belu Lucius pega el portazo y vuelve a lo que la volvió popular en las redes

sábado, 6 de marzo de 2021 00:00

Belu Lucius además de influencer es actriz y en ese rol, tuvo una obra de teatro con su hermana tiempo atrás. Después, en su red social se dedicó a mostrar pasajes de su vida en familia y también a promocionar productos de las marcas en las que confía.

Sin embargo, la panelista de "Cortá por Lozano" y exparticipante de "Masterchef Celebrity" hizo una consulta a sus seguidores. "Estoy pensando en volver con mis videos de humor... que opinan? ¿Los extrañan cómo yo?".

Las respuestas fueron todas en la misma dirección: que regrese a la actuación. Con su humor e histrionismo, Belu supo ganarse a sus fans e ir también, mostrando el talento del resto de su familia, ya que desde su padres a su esposo, el rugbier Javier Ortega Desio se prenden en divertidos sketchs. ¿Cuál será la temática de su próximo video?

¡Epa!

Belu Lucius vivió un feliz verano en familia después de su brillante participación en Masterchef Celebrity y tras su salida no tardó en viajar a Necochea, su ciudad natal, y disfrutar de las olas y el sol. Sin embargo, una visita posterior a la playa, en un hotel, sufrió un incómodo accidente que le dejó una herida en su cola.

La influencer reveló que todo pasó cuando se tiró por un tobogán de agua, en un reconocido hotel de Ezeiza junto a Javier Ortega Desio. “Anécdota de ayer: Lo vi a Javier tan enganchado con los toboganes que me animé y dije: sacame una foto que me quiero tirar yo”, contó por lo ocurrido.

“Subo lo más campante haciéndome la agrandada que me iba a tirar sola, grandulona boluda que soy, y cuando apoyo el culo sin retorno empiezo a caer y me doy cuenta que la maldita tanga con la fricción me estaba quemando el oj...”, agregó Lucius sin filtros.

“Mi culo come trapo no es apto para toboganes de agua”, finalizó divertida con la experiencia que ahora la obliga a sentarse de contado.