"Mi profesión me la gané yo": China Ansa, indignada al ser tratada de "botinera"

viernes, 5 de marzo de 2021 00:00

Josefina "China" Ansa se ganó un lugar en "El Noticiero de la gente" y hasta tiene su propio segmento de interacción con sus fans en base a los videos y desafíos de TikTok. Pero su vida personal fue ganando protagonismo en los últimos días por su relación con Diego Mendoza, futbolista de Huracán.

En los portales de espectáculos, asomó también la calificación de "botinera" a la periodista y estalló de bronca. En un extenso descargo en Instagram, dio sus razones. "“Hay una nueva botinera en el ambiente”. “¡Botinera! La China Ansa vive un romance con un futbolista”. Estas son algunas de las frases con las que distintos medios eligieron titular una nota sobre mí. Sí, de un día para el otro me definieron como “botinera”.Googleo la palabra y encuentro esta definición: “son mujeres activas cuyo objetivo es casarse con un jugador de fútbol famoso y tener una forma de vida muy especial”. Una mujer activa seguro y una vida especial ni te digo", expresó con una foto en la que se ven libros y un cuaderno con su nombre.

Pese al mal momento, ella mantiene su sonrisa. "Querida prensa: pensar que durante 7 años transpiré la camiseta en la Facultad de Comunicación de la UBA para tener un título, que durante años madrugué los fines de semana para cumplir con mi 1° trabajo, que me seguí formando para crecer en una carrera que amo y resulta que los mismos medios a los que tantos años de vida les dediqué dicen que “soy botinera”. La cabeza me va a explotar. ¿Botinera? ¿En serio? ¡Te pido el VAR!", manifestó usando términos de la jerga deportiva.

"¿Por qué de repente quedo reducida a la profesión de otro? Si no soy ferretera por salir con un ferretero ni productora por salir con un productor. Soy Josefina Ansa y mi profesión me la gané yo. A menos que no me haya enterado, a ninguna de mis parejas los llamaron “periodistos” o “licenciados”. ¿Por qué a mi si? No estoy poniendo el foco en el mundo del fútbol y todo lo que eso implica, estoy hablando de que mi profesión no se reduce ni a los botines ni a los títulos de nadie", se descargó.

"Triste es que sigamos definiendo a la mujer a partir de un otro, pero más triste aún es que lo tengamos tan naturalizado. ¡Roja a esa actitud! Con esto no quiero señalar ni echar culpas, simplemente, a partir de mi experiencia, reflexionar sobre algunas cuestiones que podrían ir cambiando en “el mejor oficio del mundo”. Porque no es noticia el que titula y llega primero, es noticia el que llega mejor", aseguró.

Y con mayúsculas cerró su mensaje: "QUE EL SILBATO QUE SUENE SEA EL DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES QUE RECLAMAN LIBERTADES PARA LAS MUJERES. QUE EL “CAMBIO, JUEZ” SEA PARA CAMBIAR LEYES Y CONQUISTAR NUEVOS DERECHOS. QUE LOS BOTINES SE USEN PARA ENTRENAR. Y LOS BOTINEROS SIGAN SIENDO MUEBLES PARA ZAPATILLAS".