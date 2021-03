El duro momento de Celina Rucci con leucemia: "me armo de coraje y lo cuento"

viernes, 5 de marzo de 2021 16:26

Si bien lo dijo con palabras, resumiendo casi un año de duros momentos, las imágenes que incluyó en un video lo dicen todo. Este viernes, la vedette argentina Celina Rucci, contó a sus seguidores de redes sociales que tuvo leucemia y que fue diagnosticada en mayo del 2020, cuando estaba en New York.

Si bien se explayó en su relato, lo que llamó la atención de todos fue el video que compartió, en donde se ven decenas de imágenes de ella atravesando el tratamiento de quimioterapia, en donde no sólo perdió cabello, sino que sufrió serias consecuencias en todo su cuerpo.

Celina admitió que hace horas vivió un suceso que la entristeció mucho, y si bien no dijo qué fue, fue eso lo que la llevó a sacar a la luz toda su lucha que mantuvo en silencio y en el seno de su familia por muchos meses. "Ya no quiero seguir así, y es por eso que hoy me libero", declaró la modelo.

"El 28 de Mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron Leucemia mieloide aguada y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York", comenzó relatando, a sorpresa de todos.

En sólo dos horas, su testimonio impactó entre sus seguidores y famosos del mundo del espectáculo, y no dudaron en dejarle fuertes mensajes de aliento y apoyo por su fortaleza y recuperación.