El Duki fue fotografiado con Brenda Asnicar y estalló en ira

viernes, 5 de marzo de 2021 11:52

Enfurecido. Así se mostró el exitoso trapero El Duki cuando la prensa lo fotografió con su novia Brenda Asnicar. El hecho sucedió este jueves por la noche, en el barrio de Palermo.

Allí se desarrolló el lanzamiento del tema "Además de mí", en su versión remix, donde también estuvieron presentes Rusherking, Tiago PZK, Khea, Lit Killah y María Becerra que fueron los encargados de animar la fiesta. Muchos famosos y artistas estuvieron presentes pero se vio empañado cuando El Duki estalló de ira ante la prensa por querer fotografiarlo con su novia, la ex actriz de Patito Feo.

Foto: El Trece (Movilpress)

El trapero había estado sólo en el evento y la actriz se había sumado en medio de la noche llevándose todas las miradas por su look. Lo hizo luciendo un vestido ajustado al cuerpo color azul en el que se lucían sus curvas y usando unas botas de caña corta.

Según informó El Trece, al cantante no le gustó para nada que se acercaran a sacarles fotos, por lo que a los gritos comenzó a decir que "no", que no quería que continúen retratándolos. Por su parte, Brenda Asnicar se mostró simpática e incluso intentó convencer a su novio para que no se ponga furioso con la prensa.