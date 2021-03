"¿Qué dice?": Abel Pintos se tentó mal en un vivo por el comentario "inocente" de un seguidor

miércoles, 31 de marzo de 2021 00:00

Abel Pintos está en Buenos Aires, preparándose para la vuelta a los escenarios. Ante el requerimiento insistente de sus fans, en Twitter anunció que haría un Instagram Live este jueves.

"Bueno. 22:30 y hablamos un ratito que mañana tengo que madrugar fuerte. IG Live", describió. Y así fue. Puntual se conectó para contar todo lo que vivió en los conciertos; incluso cuando compartió el escenario con Karina La Princesita. A medida que hablaba, por supuesto, iba chequeando los comentarios en el chat.

Incluso se emocionó al hablar de su familia, con la que se reencontró hace unos días antes de seguir trabajando. "Los disfruté, los extrañé mucho. Es increíble cómo uno toma dimensión del tiempo y de disfrutar cada segundo. Puedo recrear en mi memoria cada segundo de mi tiempo en casa, porque fueron de puro disfrute", señaló.

Y de repente, la risa fue asomando. Trataba de mantener la línea al hablar de Los Palmeras, con quienes se encontró en Santa Fe. "¡Qué capos que son Los Palmeras; capos a otro nivel. Tienen mil anécdotas pero lo que me importa es que ellos disfrutan y aman lo que hacen. Ellos no se distraen y hacen música y punto. Disfrutan de la música que sale en ese momento", aseguró.

Pero no pudo aguantar más y estalló de risa. "Perdón; pero es que recién leí un comentario que decía: "qué buena onda los aros que tenés". Espectacular. No son aros; son auriculares. Se había puesto aros, el vago y no sabía". Abel se tomó unos minutos para reír y casi que no podía seguir hablando.

Tras tomar aire, aclaró: "me puse los auriculares porque hablo bajito y tengo más cerca el micrófono. Espectacular el comentario".

Más allá de la risa, el cantante y compositor no quiso soltar prenda sobre su trabajo con Los Palmeras. "Claramente no les voy a contar lo que estamos haciendo con Los Palmeras. Manija, siempre. Ya se van a enterar, en el momento indicado".

Pasado de vuelta

Abel Pintos se reencontró con su familia, en un pausa en su gira de conciertos, y se dedicó estos días a su familia. Pero sabe que sus fans lo esperan en las redes y que están dispuestos a intercambiar mensajes en cualquier momento. Eso pasó en la noche del martes cuando reapareció en Twitter para dejar un planteo muy particular.

"Buenas! Acabo de llegar a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal todo por ahí? ¿Qué cuentan?", anticipó el cantautor que está listo para retomar el ritmo de "Quiero cantar". Y agregó, "Les pasa cada tanto de estar cenando, cansados y sin embargo escuchando una voz interna que desde el fondo del patio mental dice: hoy no te dormís hasta las mil? Bueno. Eso mismo".

Tras la confesión, una seguidora fue al hueso: "¿Estás extrañando tu familia? De pronto es eso. Bendiciones!!!" y Abel le respondió: "totalmente". "Esa vocecita es de Agustín, jajaja", le sumaron. "¿Si te tomas una tacita de leche con miel, los pies calentitos y a leer algo lindo?", le sugirieron entre otros consejos.

Por otro lado, otros fans compartieron que también les da insomnio o están "pasados de revoluciones" y eso les impide descansar. ¡Te bancamos, Abel!