¡Para alquilar balcones! Jey Mammón y Dady Brieva se "mataron" en vivo

miércoles, 31 de marzo de 2021 00:28

Entre broma y broma, y con una sonrisa escudando las palabras, Dady Brieva y Jey Mammón se cruzaron en el programa que este último conduce en América TV, "Los Mammones". El momento de tensión se dio cuando hablaban, e ironizaban, sobre los dotes musicales de cada uno.

Todo empezó cuando Dady preguntó por qué el conductor toca el piano. Ante esto, Jey respondió que lo hace porque le gusta. Vale destacar que Mammón suele tocar el piano mientras que sus invitados cantan a su lado, algo que hace muy bien y genera buena repercusión.

"¿Y por qué no aprendés?", le lanzó Brieva a lo que el conductor dijo en tono de broma: "sos humorista pero además sos forro".

Al escucharlo, el invitado lo cruzó con una histórica frase: "Perón decía que no hay peor cosa que un bruto con inquietudes". "A mi se me da por el charango también", agregó el exMidachi justificando su dificultad por la música pero aclarando que no lo hace tan mal.

“¿A vos te molesta no saber tocar bien el piano?”, siguió Brieva, a lo que el conductor que fue a un conservatorio para aprender música respondió: “no, porque toco bien”.

“¿Y leés música?”, cuestionó con cara de incrédulo Dady pero Jey lo cruzó: “sí ¿algo más?”. “Pero te molestaste”, advirtió el humorista. “Sí, claro que me molestó. Te lo estoy diciendo. ¡Toco bien el piano y me decís que toco mal!”, lanzó con voz firme y cortando el humor.

“Lo que pasa es que yo a vos te tengo como a otra cosa. Como un comunicador que dice desde las tripas lo que siente”, razonó Brieva. Sin ir muy lejos, Jey afirmó: “Con el piano también se pueden decir muchas cosas”. El ex "Midachi" disparó: “Hasta ahora no te vi”.

“Dale bolud... Acordate que son ellos los que se tienen que sorprender, no nosotros”, lanzó el humorista pero con seriedad le contestó Jey: “entonces dejá de sorprenderme”.