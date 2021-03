"No me rompan, yo pago": Lizy Tagliani y un cruce fuerte con sus vecinos

miércoles, 31 de marzo de 2021 00:00

Lizy Tagliani es conocida por su humor y capacidad de responder rápidamente a cualquier situación con algo gracioso. Pero hay quienes conocen su lado B, que todos tenemos por supuesto.

Se trata de los vecinos de su consorcio con los que comparte un grupo de WhatsApp en el que las charlas, de cuando en cuando, se vuelven picantes. Compartió capturas de mensajes en los que aclaró: "no se si me aman o me odian pero yo me estallooo con el grupo de mi barrio jaaaaa".

En una conversación en el que se mencionó un servicio para todos, ella agregó: "yo no juego al tenis, no voy al gym, no hago zumba, no juego al fútbol, con que no me rompan las pelotas, ya pago las expensas, contenta".

Después, compartió otro aporte desopilante y describió en el posteo: "Amo a mis vecinos y el grupo de wsap". ¡Qué tremenda!