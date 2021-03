"Me siento un sapo": Belén Francese "desromantizó" su embarazo

miércoles, 31 de marzo de 2021 00:00

Belén Francese está cerca de recibir a su primer bebé junto a su esposo, el empresario mendocino Fabián Lencinas y transita algunas dificultades propias de la gestación avanzada.

Al visitar a Carolina "Pampita" Ardohain en su programa en NET TV confesó: "me siento un sapo total; toda hinchada y a la noche soy un jabalí como respiro; hago ruidos. Le digo: "mirá mi amor, si querés andá a dormir a otra cama". Es que tenemos todo apretado acá (comentó mientras se señalaba la zona del estómago) y hace que se nos dificulta la respiración".

Pampita acotó que "muchas mujeres roncamos también aunque todavía no me pasó". "Respiro de una forma muy fuerte, eso me pasa. Aparte, los pechos tienen vida propia porque acaparan todo", agregó.

Belén, para transitar esta experiencia, hizo un grupo en Instagram al que llamó "Pancitas": "para que (otras embarazadas) me cuenten y se sientan acompañadas. Son normales. Es que es el lado que nadie cuenta y mi mamá y mi hermana esto no me lo contaron. Tuve náuseas tremendas al principio del embarazo y en el cuarto o quinto mes, me agarró un "pico" que parecía una porno star. Mi marido estaba chocho y después me bajó un poco".

Pero más allá de eso, Belén está muy ansiosa de recibir a su bebé y "no quiso ser menos que Vicky Xipolitakis". Es que le regaló a Pampita un mecedor en forma de corderito para su beba. "Me encantó; me vuelvo loca", dijo la conductora. Mirá el video:

"Gracias @belufrancese por este regalo soñado! Ya está en la habitación de la bebita esperando su llegada! Estás hermosa con esa panza! Que todo el amor que estás viviendo se multiplique todavía más con ese bombón que viene en camino!", le escribió la modelo. ¡Qué ternura!