"Tiene amor para dar pero te pone una pared": una famosa le sacó la ficha a Germán Martitegui

martes, 30 de marzo de 2021 00:00

Germán Martitegui sigue siendo la figurita difícil de "Masterchef Celebrity" y encanta su "enigmática" personalidad. Por supuesto y pese a que se lo vio muy cerca y descontracturado con Vicky Xipolitakis, su vida romántica es un misterio. También lo es la manera en la que aprecia o no a los participantes del reality y una de ellas, habló.

Se trata de Andrea Rincón que estuvo en "Cortá por Lozano" y no se guardó nada sobre el dueño de "Tegui". Tras acusar al jurado de tener favoritismo con Alex Cannigia, destacó que "cuando me dijeron "no pidas disculpas", sentí el mimo que necesitaba. Pero debo reconocer que venía bastante golpeada y me parece que era un momento personal mío donde me metí en un lugar donde venía necesitando amor. Y de repente, venía y traía el plato y que todos eran golpes, golpes, golpes. Yo decía: "una, loco, dame una". Necesitaba amor. Igual, no tiene nada que ver con ellos (por el jurado). Ahora, la estoy pasando bastante bien".

Ante la consulta del jurado sobre cuál es el jurado que ella siente que le exige más, no dudó: "me parece que los tres son muy buenas personas pero Martitegui me pasa que tiene como una barrera que no te deja entrar. Pero si vos te ponés a ver un poco de la vida de él, es un tipo que vive rodeado de sus hijos y te das cuenta que tiene un amor para dar; que es una persona increíble pero te pone una pared que andá a romperla".

"Me parece que él es el más exigente", sentenció Andrea y Vero Lozano acotó que quizás es así porque "se protege". "Puede ser, no sé, no sé lo que le pasa a él. Es lo que me sucede a mí con él".

Sueño cumplido

Es uno de los restó más destacados no solo de Argentina sino del mundo. Sus platos gourmet conquistaron no solo a miles de argentinos sino también a los turistas. Sin embargo desde marzo del 2020 permaneció cerrado por las restricciones por la pandemia y si bien la actividad se flexibilizó a mediados del año pasado, recién este domingo volvió a abrir sus puertas. Se trata de Tegui, el local gastronómico de Germán Martitegui que volvió a brindar su gastronomía pero sólo por unas horas.

Este domingo, el jurado de Masterchef Celebrity se unió a su colega Damián Betular y a Las Chicas de la 3 para conquistar a los comensales. Fue una experiencia única y fuera de lo común cuyo resultado fue 100% exitoso. No hubo una variedad gastronómica para elegir sino que se lucieron "los panchos de Tegui" realizados con salchicas parrilleras y una conjunción de sabores que conquistó desde la misma imagen hasta el paladar.

Por su parte, Damián Betular puso en la mesa sus tradicionales profiteroles y Las Chicas de la 3, las tortillas rellenas que son características de ellas. "De parado y con la mano", promocionaron la iniciativa que se llevó miles de elogios y la elección de los comensales que no dudaron en decir presente.

Este lunes, y ya con la experiencia vivida, Martitegui compartió una serie de videos que muestran la adrenalina que se sintió en el lugar y la alegría que generó en los que participaron. "Increíblemente feliz de estar en casa de nuevo", comenzó expresando. Luego agregó: "¡que bien la pasamos!", "espectacular domingo".